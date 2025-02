"Mi ha di nuovo salvata la forza dell’amore"

Cari lettori, eccomi di nuovo tra voi. Perdonatemi per questo silenzio, ma l’influenza australiana si è presentata prepotentemente in casa mia riducendomi in un essere magro e privo di forze – con dolori e disagi annessi –. Oltre ad aver prosciugato le mie energie, in quei giorni terribili si era portata via anche la mia positività, sostituendola con una depressione della quale io stessa avevo timore.

Ero entrata in un vortice di non ritorno, come se per maledizione fossi tornata indietro nel tempo durante le mie peggiori battaglie dove lottavo tra la vita e la morte per sopravvivere alle ingiustizie che la mia stessa natura mi aveva inflitto.

Dormivo. Ero stanca, non mangiavo e per non pensare dormivo. Nei momenti di veglia avevo paura, paura di non uscirne, avevo il terrore di dover soccombere e di dovermi lasciare andare. Ricordo una notte di febbre alta, ero in preda alla smania: cercavo di contrastare quello che mi stava succedendo, ma allo stesso tempo qualcosa dentro di me respingeva la mia ridicola forza di volontà che cercava di venire fuori. Un mese. Un mese di terrore. All’inizio la preoccupazione, poi il menefreghismo.

Mi stavo lasciando andare, forse. Credo di non essere mai stata così male in vita mia, anche se in confronto ai trapianti e tutto il resto, è stata una sciocchezza. Il malessere di salute era ormai sovrastato dal malessere psicologico: un intreccio quasi impossibile da sciogliere, ero guarita dall’influenza, ma la mia testa mi raccontava il contrario. Eppure in tutto questo c’era un lume sempre acceso che rischiarava le mie giornate, era l’affetto di mio marito, di mia madre e mia nonna, della mia migliore amica e di tutti quelli che con un messaggio erano presenti. Ancora una volta ho avuto la conferma di quanto sia potente la forza dell’amore.

Asia D’Arcangelo