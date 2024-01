"Mi ha maltrattata per mesi": ma i giudici assolvono il marito

Secondo la pubblica accusa, lui, il marito, le aveva reso la vita un inferno. La offendeva, la perseguitava, le diceva "ti lancio dalla finestra", "do fuoco a te e alla macchina, vado in prigione ma ti do fuoco", la pedinava e la seguiva con una ’app’ che geolocalizzava la sua posizione. E la molestava anche per telefono. Quindi per l’accusa – rappresentata dal pm Silvia Cecchi, che ieri aveva chiesto per l’uomo tre anni di reclusione – un romeno di 51 anni, durante il 2021, aveva fatto tutto questo a sua moglie, di alcuni anni più giovane, anche davanti alla figlia minorenne. Tanto che il 50enne è finito a processo per maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante di averli commessi davanti alla figlia minore. Il processo è durato un anno, ma ieri, davanti al tribunale di Pesaro in composizione collegiale – giudici Mussoni, Piersantelli e Tetto – l’uomo, che abitava con la famiglia nel Fanese, è stato assolto perchè il fatto non sussiste. Il romeno era difeso dagli avvocati Alessandro Pagnini e Tommaso Patrignani, del foro di Pesaro.

Nella sostanza, anche se le motivazioni si conosceranno entro 90 giorni, il collegio non ha giudicato attendibile l’insieme di maltrattamenti che la donna gli aveva attribuito in tutti quei mesi. Non sarebbero quindi emerse conferme di questi atti violenti o persecutori da nessuno, famigliari o colleghi della moglie. E le accuse si sarebbero basate quasi esclusivamente sulle dichiarazioni date dalla donna quando era stata sentita dai carabinieri, senza però che fossero mai emerse prove certe.

La figlia della coppia non è stata sentita, perchè il tribunale, vista la tenera età (11 anni all’epoca dei fatti) ha ritenuto che non fosse opportuno ascoltarla in aula su quei fatti. Anche se il tribunale civile aveva già stabilito che la minore dovesse stare con il padre.