"Mi ha raccontato di aver avuto le allucinazioni. Vedeva una ragazza con la borraccia d’acqua ma, quando allungava la mano, spariva". Fabio Roveti, figlio di Rodolfo, ha raccolto dalla voce di suo padre i primi frammenti di un racconto incredibile. "Ha detto di aver dormito sulle pietre, con dei pantaloni di ricambio come cuscino. Di notte si è coperto con una maglia termica. E’ vigile e si è raccomandato di dare le crocchette al cane che lo aspetta e di dar da mangiare alle sue galline. Mi ha raccontato gli istanti prima del ritrovamento, la voce di Massimiliano Martinelli, volontario della protezione civile che lo chiamava e quel suono che gli ha riempito il cuore di gioia".

"La cosa più bella è stata la tua risposta quando ho urlato il tuo nome… “El mi Tumasse du se che en t’ved“, poi ci siamo abbracciati e siamo scoppiati a piangere. Sono emozioni forti e non credo che ce le scorderemo, tu per primo. Se devo essere onesto tutto questo è arrivato quando ormai le speranze di trovarti vivo stavano svanendo. Ora rimettiti e poi un cazzotto in testa te lo voglio dare con tutto il mio cuore. Voglio ringraziare tutti i soccorritori intervenuti in questi giorni, sono stati tutti eccezionali! Grande Rovere!".

Sono parole cariche di emozione quelle che Massimiliano Martinelli, affida a un post su Facebook. Abbiamo provato a contattarlo "Emozione troppo grande", ha detto.

Antonella Marchionni