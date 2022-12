"Mi ha urtato con l’auto Poi è fuggito. Vergogna"

E’ stato urtato da una macchina mentre stava camminando ai margini della strada vicino a casa propria e l’automobilista, anziché fermarsi immediatamente per verificare le sue condizioni, ha proseguito la marcia. Poi, dopo una cinquantina di metri l’auto si è fermata, ma è ripartita nel giro di pochi secondi, senza neppure avvicinarsi alla vittima del sinistro. Brutta esperienza, ieri mattina, per Massimo Severi (in foto), 56enne di Colli al Metauro, residente nella frazione di Fiordipiano, lungo via Cerbara.

"Alle 7,20 sono uscito di casa, come ogni giorno, con Pippo, il mio cane meticcio di 6 anni – racconta -. Abbiamo fatto poche decine di metri camminando a destra della carreggiata (dove, in mancanza di marciapiedi, c’è uno spazio più adatto ai pedoni), rimanendo entrambi fuori dalla linea bianca che delimita la strada, io più verso l’asfalto e l’animale, al guinzaglio, sul lato esterno, quando all’improvviso una macchina che arrivava da dietro mi ha colpito con lo specchietto il braccio sinistro. E’ stata una botta forte, che mi ha procurato un dolore acuto. Dopo un attimo necessario per realizzare ciò che era successo e tenere saldo il guinzaglio di Pippo, spaventatissimo, ho visto una Mercedes nera che proseguiva davanti a noi. Mi sono messo ad urlare ‘fermati, fermati, a momenti mi ammazzi’. E ad un certo punto, quand’era ad una distanza da noi di circa 50 metri, l’auto si è arrestata, ma è ripartita subito, senza che il conducente sia neppure sceso".

Un caso, stando al racconto di Severi, di evidente omissione di soccorso: "Io non so come si faccia ad essere così irresponsabili – riprende Massimo -. Per la violenza della botta avrei potuto avere il braccio rotto e poi, come poteva essere sicuro che non avessi subito danni anche ad altre parti del corpo? E’ davvero una vergogna. Non ho parole. Anche perché qualche minuto dopo l’urto ho realizzato tutta la gravità dell’episodio e mi è salita la paura: se la macchina fosse finita verso l’esterno della carreggiata per altri 20 centimetri mi avrebbe potuto ammazzare".

Severi non cerca facili risarcimenti, ma chiede il rispetto delle regole: "Il braccio mi fa ancora male, ma non è certo grave e non sono andato neppure al pronto soccorso. Per me non voglio niente; però, che quella persona non si sia fermata è molto grave e per questo domani (oggi, ndr) sporgerò denuncia ai carabinieri. E poi – conclude – sarebbe ora che anche qui si pensasse a realizzare un tratto di marciapiede".

Sandro Franceschetti