"Mi hanno rapinata" Ma a rubare era stata lei

Aveva detto di essere stata rapinata del cellulare, e ferita al braccio da dei ladri che lei aveva tentato di fermare mentre rubavano all’interno di alcune auto in un parcheggio in via Marina, a Fano. Solo che la sua versione non convinse al tempo, era l’ottobre 2018, i carabinieri, e neanche ha convinto ieri mattina, il giudice del tribunale di Pesaro Andrea Piersantelli, che l’ha condannata sia per il furto in una macchina, quindi accusandola di essere lei quella che aveva rubato, sia per la calunnia. Lei è una 40enne di origine romena, Nevrija F., residente a Fano, difesa dall’avvocato Matteo Mattioli: la pena è 1 anno e mezzo di reclusione, con revoca della sospensione condizionale della pena. La calunnia consisteva nel fatto che secondo il giudice la 40enne si è inventata la storia di ladri che in realtà non c’erano. La donna dovrà pagare anche una multa di 500 euro.