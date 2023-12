"Mi hanno telefonato terrorizzati"

Don Pierluigi Bartolomei, parroco della parrocchia Madonna della Speranza di Grottammare, quando ha saputo della tragedia?

"Nella seconda parte del pomeriggio, mi hanno telefonato dal pullman dove ovviamente erano molto spaventati. Stavo celebrando un funerale quando è arrivata la comunicazione di quello che era accaduto e sono rimasto senza parole".

Cosa le hanno raccontato i suoi parrocchiani?

"A bordo del pullman non c’erano solo miei parrocchiani. Il pellegrinaggio infatti era organizzato da altri due parroci oltre che da me. A bordo del mezzo c’erano anche alcuni seminaristi. Sono stati attimi terribili nei quali preferisco non entrare nei dettagli, anche perchè non li conosco perfettamente, la dinamica dei fatti è in corso di accertamento. E’ stata una telefonata concitata, i passeggeri del pullman erano molto spaventati. Stiamo aspettando di chiarire tutto quando torneranno, in questo momento proviamo solo molto dolore per le vittime".

Ci sono stati feriti o contusi tra gli occupanti del pullman?

"No, non mi risulta, c’è stata solo tanta paura per quello che è accaduto, come potete immaginare, ma occorre capire bene, aspettare prima di esprimere ogni pensiero, anche per rispetto delle vittime. Penso che il silenzio in questo momento sia necessario per quello che è accaduto. Non è chiara la dinamica dell’incidente, so solo che a noi non è successo nulla di grave, ad altri sì, purtroppo, agli occupanti dell’ambulanza, ma non chiedetemi di più".

Quando era partito il pullman e cosa andava a fare a Urbino?

"Il pullman era partito ieri mattina da Grottammare ed era diretto a Urbino per visitare i presepi. Era un pellegrinaggio organizzato per il periodo di avvento, nell’ambito del programma pastorale di questo periodo particolare della chiesa. Tutto era andato bene e i nostri parrocchiani e seminaristi stavano tornando verso casa e sarebbero dovuti rientrare in serata. Quando torneranno li ascolterò per capire meglio la dinamica dei fatti, lo farò ascoltando anche il racconto dei seminaristi che mi hanno comunque già comunicato la paura provata per questa tragedia, assieme ad altri occupanti".

