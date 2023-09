"Mi mancano i film all’aperto nelle sere d’estate"

Gentile lettore, certo che voi pesaresi siete incontentabili: vi danno la pizza Rossini, il casco di Valentino, la Fiera di San Nicola, la ruota panoramica, le mezzenotti giovanili, e voi invece di plaudire incondizionatamente venite fuori col vostro sì, va bene, però dov’è il cinema all’aperto come gli anni scorsi? Intanto il cinema all’aperto come si intendeva correttamente un tempo, non esiste più. Esiste semmai uno spazio dove col calar delle tenebre, proiettano alcuni film. Che sarebbe come la tv in grande. Perché, caro lei, uno degli elementi fondamentali dell’autentico cinema all’aperto era il profumo degli oleandri che pervadeva l’aria quando entravi in quelli che erano dei veri cinema all’aperto, "Il Giardino", "L’Arena Lido" e altri, col breccino sotto i piedi e la notte estiva che ti abbracciava ma che poteva anche rinfrescare per cui meglio portarsi un maglioncino sulle spalle. I profumi erano parte fondamentale delle serate al cinema all’aperto, olezzo di pizze lontane, fragranza di corpi femminili abbronzati, film in bianco e nero con doppiaggi fatti da voci profonde e conturbanti. Se andava alla grande nell’intervallo passava pure uno che di vendeva un gelato o perfino un ghiacciolo. Stia calmo, avrà anche il film all’aperto, ma non il cinema.