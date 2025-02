"Mi salteranno anche gli asporti"

E’ un po’ sfiduciato Duilio Mencaroni, titolare di un ristorante ormai storico, il Giro di Boa all’angolo tra viale Trieste e viale Marconi, uno dei locali quindi che dovrà adattarsi alla prossima rivoluzione. "Io non mi pronuncio più – dice – questa cosa temo che mi porterà via del lavoro, davanti a me la gente ci passa, per un asporto, magari facendo un parcheggio veloce, se le auto non transiteranno più non ho più manco quello. E poi mi chiedo: la gente che vuole fare una passeggiata qui in viale viene per vedere cosa? La spiaggia col mare e basta. Anzi, ci sono questi 4 tamerici...Io quindi a questa riorganizzazione sono contrario". "Diventerà più bello, il viale? Per ora – conclude Mencaroni – è una cosa che non considero più di tanto... Se uno parcheggia a Villa Marina, viene su a piedi per un chilometro, per mangiare qui?"