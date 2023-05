"Mi terresti il bancomat?" E quella glielo ripulisce

Era tornata in Moldavia e aveva lasciato il bancomat all’amica perché le ritirasse i soldi della disoccupazione. Ma l’altra aveva finito per intascarsi quasi 6mila euro tra prelievi e acquisti con la carta. A processo per indebito utilizzo della carta di credito è finita una badante, anche lei moldava di 48 anni, residente a Pesaro. E ieri è stata condannata a un anno e 4 mesi di reclusione. Il pm aveva chiesto due mesi in più. Tra prelievi illeciti e shopping a scrocco, il bengodi dell’imputata sarebbe andato avanti per circa 10 mesi, da gennaio a ottobre 2020. Secondo la denuncia, la collega e amica aveva lasciato il bancomat alla 48enne con l’incarico di prelevare e inviarle in Moldavia i soldi della disoccupazione. Per un po’, l’amica lo ha fatto. Ma poi ha smesso. E avrebbe cominciato a utilizzare quella carta per sé. Fino a spendere 5767 euro. La badante in Moldavia ha preteso di riavere indietro il suo bancomat. Ma quando ha visto che l’altra non le rispondeva, è scattata la querela. Si è costituita in giudizio come parte civile con l’avvocato Enrico Maria Paci. Ieri è arrivata la condanna. Il difensore dell’imputata, l’avvocato Alice Terenzi, farà appello.