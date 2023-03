"Mia madre curata bene a Santa Colomba"

Visto che il periodo più critico del contagio pandemico è me lo auguro alle spalle, senza dubbio un periodo difficile un po’ per tutti, affrontato a mio avviso egregiamente nel nostro paese, ritengo a questo punto di rendere testimonianza con un fatto da me vissuto. In quei giorni mia madre era presso la struttura protetta “aura” di S. Colomba. Aveva una malattia grave, quindi doveva fare controlli sanitari, successivamente fu costretta ad un grosso intervento . Il personale sempre presente nel garantire i colloqui con le videochiamate. La trovavo sempre contenta. Subì l’intervento e tutti i controlli successivi nel clima e nel modo dovuto. Penso di rendere un omaggio a lei e alle persone che l hanno curata e assistita quei giorni quindi ringrazio il personale di casa aura e Marche Nord.”

e.p.