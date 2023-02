"Mia madre seppellita, mio padre fuori dal loculo"

"Non solo le istituzioni hanno fatto morire mia madre in completa solitudine, ma per seppellirla abbiamo dovuto sfossare mio padre che ora è parcheggiato in qualche ala del cimitero di Ferretto, perché lì non ci sono altri loculi disponibili".

C’è un nuovo dramma nella vita del 73enne fanese Mario Bartolucci, assurto agli onori della cronaca già due volte ai tempi del lockdown, per una triste vicenda giudiziaria che lo vedeva contrapposto alle sorelle nella gestione dell’anziana madre, poi affidata ad un amministratore di sostegno. Quella madre 99enne, morta pochi giorni fa all’ospedale di Cagli dove era stata trasferita al termine di un lungo ricovero ospedaliero nel nosocomio di Fano.

"E’ un finale ancora più brutto della terribile telenovela che abbiamo vissuto" ci racconta al telefono l’anziano, che ha tanta voglia di sfogarsi e parlare con qualcuno, perché si sente "solo ed abbandonato dalle istituzioni, dai familiari e dai vicini".

"Ma che cuore hanno queste persone che sapendo che a mia madre rimanevano poche ore di vita - riprende il racconto Bartolucci, che non riesce a farsi una ragione della perdita dell’amata mamma - l’hanno mandata a morire così lontano da casa, senza nessuno che le tenesse la mano?

Io sono uno che ha bisogno di aiuto e me l’hanno portata via, facendomi stare ancora più male. Mi sono ammalato per questo. E se ciò non bastasse ora c’è un nuovo problema. Mia madre ha sempre detto che voleva essere seppellita vicino a mio padre. Ma lassù a Ferretto, non essendoci posto perché non so cosa aspetta il Comune a ristrutturare i cimiteri di campagna, abbiamo dovuto togliere mio padre dal loculo per farci entrare mia madre.

Volevamo metterlo in una cassettina più piccola accanto a mamma, ma la sua bara è intatta dopo 36 anni dalla sua morte e così saremo costretti a cremarlo, una cosa che mio padre non avrebbe mai voluto fare. Non rispettare le ultime volontà dei morti è la cosa più brutta che si possa fare. Tutto perché non c’è un altro loculo disponibile in tutto il cimitero".

Tiziana Petrelli