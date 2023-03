"Mia madre vive barricata in casa"

"Mia mamma ottantenne è da settimane che dorme con la sedia davanti alla porta della propria camera per paura di trovarsi faccia a faccia con qualche ladro". Questo è il clima che si respirava fino a ieri a Villa Fastiggi, dopo settimane di paura causate dai continui furti registrati in tutta la zona. Ora che i responsabili sembrano essere stati trovati, il quartiere potrebbe tirare un sospiro di sollievo ma si attendono maggiori conferme al riguardo ed intanto l’ansia non si placa. "I nostri clienti ogni giorno ci dicono che non si sentono più sicuri nemmeno nelle loro case visto che questi ladri entrano nelle abitazioni delle persone anche di giorno, non hanno paura di nulla – ha raccontato Emanuela Stefani, titolare della tabaccheria ‘Emanuela’ a due passi dalla piazza principale del quartiere –. Ormai tutti a Villa Fastiggi hanno subito furti, o conoscono qualcuno di molto vicino a loro che ha subito furti in casa o nelle proprie attività commerciali. A me e alla mia famiglia, per esempio, è successo ben tre volte. Due nella nostra tabaccheria e una a casa nel 2017, adesso pare essere tornata la paura che ci fa vivere male e ci crea momenti di forte ansia". Poco più avanti, al bar "l’angolo del caffè" di Maurizio Panicali si condividono le stesse impressioni: "Hanno tutti paura, dai commercianti ai residenti. La gente è stufa – dice Panicali -. Il timore più grande è quello che tutta questa storia finisca in tragedia perché prima o poi qualcuno si ribellerà a questa situazione". Dello stesso parere è Alberto Fattorini, titolare del bar "Fabbri" a due passi dalla pizzeria "Doc", derubata di 300 euro lunedì: "Devono trovarli tutti per garantirci la serenità che come onesti cittadini meritiamo".

g.m.