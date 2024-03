"Mia mamma tra le cuoche d’Italia. Evento per ritrovare i suoi piatti"

Di Teresa Lani, cuoca del rinomato ristorante "Da Teresa dell’Hotel Principe" e mamma del sommelier ed enogastronomo Otello Renzi, si sono scritti fiumi di parole. Hanno parlato di lei Luigi Veronelli, che la indicò tra le migliori dieci cuoche della cucina italiana, ed Edoardo Raspelli, quel giorno che, dopo avere assaggiato il battuto di coda di rospo con il suo fegato e olio extravergine di oliva, chiamò Otello in sala e gli disse: "Ripetere prego", votando quel piatto e il ristorante come fra i migliori della sua prestigiosa guida dell’Espresso. Teresa si guadagnò anche la Stella Michelin (foto sotto) a Taormina nel 1994. Fiumi di parole dunque, ma ogni volta (purtroppo raramente) che la sua cucina viene riscoperta, continua a dispensare emozioni nuove, un po’ come capita ai grandi classici della letteratura. Accadrà anche giovedì al ristorante "La Taverna del Pescatore", dove Marco Baffoni e la sua famiglia proporranno alle 20,30 (prenotazioni 0721 208116) una rilettura fedele dei grandi piatti del ristorante Teresa che oggi non c’è più e che per una sera sarà possibile assaggiare di nuovo. Come scandito da Otello Renzi: "Il battuto di coda di rospo con il suo fegato in olio extravergine di oliva Cartoceto Dop, ovvero il piatto che stupì quella sera Edoardo Raspelli guadagnandosi uno spazio e una recensione di prestigio nella sua guida dell’Espresso ai ristoranti d’Italia. E poi la Grancevola salsa acciuga e tartufo nero e ancora i tagliolini neri al sugo di vongole e finocchietto selvatico. Quando ancora non se ne parlava, da noi l’abbinamento pesce tartufo era di casa. Possiamo dire di avere anticipato un po’ i tempi proponendo anche la cucina rossiniana. Teresa fu una delle dieci cuoche di Veronelli e questa è una occasione per riassaggiare i suoi piatti grazie alla bella iniziativa di Marco Baffoni della Taverna e di sua mamma Marcella Baldelli". La quale proporrà due piatti storici del suo locale: le seppie con i piselli e il brodetto alla pesarese di Marcella. Di Teresa anche il dolce al cioccolato fondente con cioccolato caldo e gelato alla Vaniglia. Vini in abbinamento: Gessara Bianchello del Metauro Doc Superiore azienda Vitali di Fano, Vertis Verdicchio di Matelica Doc Bio Borgo Paglianetto e infine Santo Marche Igt Passito La Montata.

d. e.