"Mia sorella è stata sballottata senza motivo"

"L’hanno dimessa dal Pronto soccorso di Urbino e non dovevano farlo. Mia sorella ha 73 annui, operata di tumore all’esofago, è un paziente fragile, è stata sballottata senza motivo".

E’ la protesta di Lucia Lucarini, 65 anni, di Urbino, che racconta la trafila che ha subìto sua sorella a partire da mercoledì scorso.

"Mia sorella – dice Lucia Lucarini – è ricoverata nella casa di risposo Montefeltro di Urbino. Mercoledì la dottoressa curante ci chiama, d’accordo con la casa di risposo, e ci avverte che mia sorella ha un versamento pleurico. Mi dicono che la porteranno al pronto soccorso di Urbino, con la raccomandazione però di contattare subito la Pneumologia dell’ospedale di Fano, per ricoverarla poi lì".

"Quindi mia sorella arriva al pronto soccorso di Urbino ma giovedì mattina, due giorni fa, gli infermieri della Montefeltro mi dicono che dal Pronto soccorso di Urbino hanno già riportato mia sorella nella clinica. A quel punto il medico curante di mia sorella, una dottoressa, mi dice che mia sorella deve essere assolutamente ricoverata a Fano, per andare appunto in Pneumologia. Preferisco portarla direttamente io, intanto, al pronto soccorso di Fano. Così faccio, con l’aiuto di mio marito. Siamo arrivati alle 16 a Fano, e abbiamo aspettato 4 ore, fino alle 20, e solo dopo la sollecitazione della mia dottoressa curante, mia sorella è stata presa in carico. Mia sorella è ancora riverata a Fano, al pronto soccorso e appena si libera un posto andrà in Pneumologia", conclude Lucia.

"Perché – si chiede Lucia Lucarini – il pronto soccorso di Urbino l’ha dimessa e fatta tornare nella clinica Montefeltro? Mia sorella è un malato fragile, abbiamo dovuto portarla da soli al pronto soccorso di Fano, aspettare 4 ore. Ho provato a parlare con la Direzione generale dell’ospedale di Urbino, non ci sono riuscita. Solo un medico che aveva seguito il caso mi ha detto: “Ha visto che ha risolto..., sua sorella ora è a Fano“. “Non grazie a voi“, gli ho risposto".