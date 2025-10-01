Micaela Vitri: è lei la regina del Pd: "Ora serve una riflessione nel partito"

Con 6.337 preferenze, ben 800 in più rispetto al 2020, Micaela Vitri tornerà a sedere tra i banchi del consiglio regionale delle Marche per i prossimi cinque anni. Questa volta però c’è una novità: sarà l’unica rappresentante del Pd della provincia di Pesaro e Urbino.

Vitri, la sua è una riconferma dal sapore dolceamaro, tra la soddisfazione di aver ricevuto tanti voti e il dispiacere per la mancata vittoria del centrosinistra. Corretto?

"Esattamente. Questo è un successo personale che purtroppo porta con sé anche tanta amarezza per la sconfitta della mia squadra. Il risultato che ho ottenuto è stato merito sicuramente delle battaglie che ho portato avanti da consigliera in tutti questi anni, ma anche di tantissime persone e di una squadra che mi ha sostenuta anche durante la campagna elettorale".

In questi mesi però non ha proprio avuto tutti dalla sua parte, anche all’interno del suo partito.

"E’ vero, in alcuni casi, da una parte del mio partito ho ricevuto degli attacchi. E’ accaduto quando ho espresso la mia più completa contrarietà alla realizzazione di una discarica a 500 metri dalle abitazioni. Un principio in cui ho sempre creduto, non soltanto per il caso Riceci, e su cui ho dimostrato sempre coerenza. Credo che tutto questo abbia pagato".

Torniamo al risultato delle elezioni, con la riconferma a Francesco Acquaroli come presidente della Regione. Come si spiega questo risultato? Cosa non ha funzionato nella sua coalizione?

"Visto l’esito delle elezioni credo che sarà senza dubbio necessario aprire delle riflessioni anche all’interno del mio partito. Ma non posso dire nulla a Matteo Ricci, che ha fatto una campagna elettorale eccellente, nonostante sia stato anche vittima di numerosi attacchi. E’ stato ineccepibile".

Ora tornerà in consiglio regionale, come vede i prossimi cinque anni?

"Mi farò portavoce, come ho fatto anche in passato, delle istanze dei cittadini della nostra provincia. Proseguirò ad esempio con le battaglie sulla sanità: ci tengo a ricordare che nella passata legislatura il mio contributo è stato determinante ad esempio sull’ampliamento della fascia di età per gli screening mammografici e sulla nuova legge regionale per lo smaltimento dell’amianto. Al governo Acquaroli chiedo però un atteggiamento più collaborativo con l’opposizione rispetto a quanto fatto fino ad ora".

Nel nuovo consiglio regionale siederanno soltanto 6 donne su 30 (mentre la passata legislatura erano 10). Che cosa ne pensa?

"Bisogna riflettere tanto su ciò che è accaduto, perché alle donne vengono spesso dati ruoli da comprimarie e dobbiamo invertire questa tendenza. Mi farò ancora più portavoce delle esigenze delle donne di questa regione".

Alice Muri