Micaela Vitri: "Sanità, la destra ha sbagliato tutto"

Micaela Vitri, lei cinque anni fa prese oltre 5mila preferenze al suo esordio in politica. E’ vero che aveva l’appoggio di Matteo Ricci e Palmiro Ucchielli, ma fu la grande sorpresa del voto. Oggi è tutta un’altra storia: lo sa bene che la danno tutti per favorita, no?

"Non mi considero favorita. Essere capolista del Pd di Pesaro-Urbino è una grande responsabilità e un grande onore, perché l’hanno voluto militanti e circoli. Mi sento come la portabandiera della nazionale, ma la partita deve iniziare. Spetta agli elettori scrivere Vitri accanto al simbolo Pd".

Nel 2020 il suo successo personale fu in mezzo alle macerie del centrosinistra sconfitto. Sia sincera, sente davvero che tira un’altra aria o è la solita tattica?

"Sono sincera. Cinque anni fa il Pd veniva criticato dagli elettori perché lo accusavano soprattutto sulla sanità. Ora hanno capito che il centrodestra ha fatto peggio".

Da pesarese cosa ha da rimproverare in particolare ad Acquaroli?

"Ci ha tolto l’ospedale di secondo livello, ha cancellato l’azienda ospedaliera Marche Nord, non ha sostenuto davvero Pesaro capitale della cultura e ora che ci sarebbe da sostenere la candidatura con Urbino a capitale europea della cultura 2033, lui dà i sodi a Norcia. E poi un’altra cosa: leggo i loro slogan “Prima le Marche“, invece dei 12 milioni sprecati da Atim un terzo sono andati fuori dalle Marche e rischiamo di dover pagare noi i 17 milioni e mezzo di debiti accumulati dall’Inrca di Cosenza. Acquaroli sta letteralmente ignorando quel credito".

Due domande su Atim che ha appena citato. La prima è un assist: aver sollevato il caso è la cosa di cui va più orgogliosa dei 5 anni di opposizione?

"E’ uno dei tanti temi di cui mi sono occupata e sia su Atim che su Inrca mi ha aiutato il fatto di essere giornalista: li ho affrontati con un approccio diverso".

La seconda domanda non è un assist: Atim è uno scandalo e Affidopoli meno?

"Io dico questo: sono vicende simili perché si parla in entrambi i casi di affidamenti diretti. Ma anche molto diverse: nel caso di Pesaro, tutto nasce da un collaboratore dell’ex sindaco: se venissero confermate le sue responsabilità, sarebbe un tradimento della fiducia che gli era stata data. Atim è invece una società voluta da Acquaroli alla quale hanno girato milioni di euro togliendoli dal bilancio. In ogni caso parliamo di 500 mila euro di affidi a Pesaro contro 12 milioni a pioggia a società amiche per Atim".

Torniamo alla sanità: il centrodestra ha cestinato il progetto dell’ospedale di Pesaro voluto dal Pd. In caso di vittoria fareste altrettanto?

"Gli accordi firmati non si possono cancellare, però si farà di tutto per lavorare sul contenuto e non solo sul contenitore. Perché la vera svolta è lì, sul personale. Non è un caso che molti professionisti scappano dagli ospedali della provincia per andare fuori: gli ultimi due in ordine di tempo sono fuggiti dal pronto soccorso di Urbino".