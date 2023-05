Michela Murgia malata di tumore, Burioni: “C’è una nuova terapia, spero che i mesi possano essere anni”

Pesaro, 7 maggio 2023 - La toccante intervista a Michela Murgia, nella quale la scrittrice racconta di avere un tumore al quarto stadio e sdogana la sua idea del fine vita, rimbalza ovunque sul web, con reazioni e commenti di ogni tipo. Dopo la risposta della premier Giorgia Meloni a intervenire, sul suo account Facebook, è anche il virologo Roberto Burioni. Che vuole dare a Murgia motivo di speranza.

Michela Murgia, scrittrice, ha rivelato di avere un carcinoma renale in stadio avanzato. A destra, il virologo di Pesaro Roberto Burioni

"La medicina fa passi da gigante"

"La malattia di Michela è grave - scrive il virologo - però siamo in un momento in cui la medicina fa passi da gigante a una velocità che non abbiamo mai immaginato e, pur nella consapevolezza della serietà della situazione clinica, esiste una concreta speranza che quei 'mesi' siano molti. Io spero che per Michela (e per tutti gli altri pazienti) quei mesi guadagnati siano molti e possano servire a ottenere cure migliori che a loro volta serviranno a guadagnare ancora altro tempo che servirà a curare con successo questa malattia".

"Questi mesi potrebbero essere anni"

"Michela parla con serenità e coraggio della sua malattia - continua Burioni - che è a uno stadio molto avanzato. Oltre a farle i miei migliori auguri, devo dirle due cose. La prima è che - come lei giustamente dice - le cure le stanno facendo guadagnare dei mesi di vita. Però queste cure sono estremamente efficaci e quei mesi potrebbero anche essere anni, che io spero molti e felici. La seconda è doverla correggere quando dice 'dal quarto stadio non si torna indietro'. Qualche giorno fa è uscito un lavoro che descrive uno studio eseguito su 84 pazienti con un cancro del colon inoperabile, metastatico e ormai resistente alle terapie".

La nuova terapia

"Ebbene, una nuova terapia ha portato a una risposta completa (avete letto bene: il cancro è sparito) in 3 di questi pazienti e una risposta parziale, con un netto miglioramento, in 29 pazienti. In 28 la malattia si è fermata - evidenzia lo scienziato - Giustamente mi farete notare che 3 pazienti su 84 è solo il 4% (ma 3 che guariscono più 29 che migliorano più 28 nei quali il tumore si ferma significa che la malattia è controllata nel 71% dei pazienti!), che si tratta di un tumore particolare e via dicendo. Ma il passo in avanti è innegabile e significa che, anche in casi che prima erano senza speranza, adesso abbiamo strumenti che possono essere utilizzati con una efficacia che in alcuni casi è strabiliante". "Anche se per ora ci riusciamo solo per pochi pazienti, è possibile guarire un tumore a uno stadio avanzatissimo. Dunque - conclude l'esperto - sconfiggere la malattia anche grave è oggettivamente possibile e prima o poi ci riusciremo per molte altre persone. E' solo questione di tempo".