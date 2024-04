Michele Bartolucci ci svela Agapito, umanista ducale

Nuovo appuntamento con “Urbino e i suoi scrittori contemporanei“, il ciclo di incontri proposto dal Comune di Urbino per presentare i tanti autori espressi dalla “città dell’anima“: oggi alle 16,30 la Sala del Maniscalco ospita Michele Bartolucci, il quale oltre che scrittore raffinato è bibliotecario all’Università di Urbino e affermato violinista diplomato al Conservatorio “G. Rossini“ di Pesaro. Nel suo libro “Agapito. Un umanista alla corte di Urbino“ (Edizioni Mariù, 2022), l’autore coniuga storia, cultura umanistica e musicale attraverso l’esoterismo e i tanti misteri del Palazzo Ducale di Urbino in cui si svolge la vicenda, anticipandone l’essenza con una citazione di Marsilio Ficino in quarta di copertina.

Un bibliotecario musicista (forse l’autore stesso in una precedente vita) incrocia le sue vicende con quelle di altri misteriosi personaggi della corte ducale lungo un percorso iniziatico di cui inevitabilmente si scoprirà l’esito soltanto alla fine, aprendosi a quella dimensione superiore che in fondo è quella che raggiungiamo alla fine di ogni bella lettura. Un’ascesa fisica e simbolica, dall’obscurum delle scuderie al clarum delle stelle osservate sulla sommità dei torricini, a esaltare i valori del Rinascimento come sintesi tra sacro e profano, cristianesimo e classicità. A dialogare con l’autore saranno il giornalista Tiziano Mancini e naturalmente il pubblico presente, sollecitati dagli interrogativi che suscitano ogni volta le opere ispirate dalla profondità della storia di Urbino.