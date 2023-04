Michele Cinquepalmi funerale, fiume di gente per l’addio al velista di Pesaro

Pesaro, 24 aprile 2023 – Una folla per l’ultimo saluto, oggi pomeriggio, a Michele Cinquepalmi in una chiesa, pur grande come quella di Loreto, che è bastata appena a contenere tutti. Perché ‘Cinque’ aveva conosciuto e ospitato a bordo del Chica Boba e poi del Chica Magnum intere generazioni di ragazzi, oggi diventati adulti, che hanno imparato con lui ad andare in barca e nessuno ha voluto mancare al suo funerale. Commozione sentita e sincera, come quella di Giovanni Gasparini (Renco) figlio di quel Rinaldo con cui è cominciata la sua storia come comandante.

Il funerale di Michele Cinquepalmi nella chiesa di Loreto

Anche il suo equipaggio, con cui dal 2008 aveva costituito il primo gruppo femminile nella regione, ha delineato alcuni tratti in cui tutti i presenti si sono riconosciuti: Don Giuseppe Fabbrini, che ha officiato la messa, ha sottolineato due particolari: “Tutti lo avete definito un vero marinaio, cioè uno che non solo ha le competenze ma sa condividerle e insegnarle, puntando sulle relazioni e diventando di fatto un maestro che trasmette il suo sapere. Oggi Michele compie la sua virata più importante e il vento dello spirito lo condurrà. La morte non va considerata una fine ma un varco verso Dio”. All’uscita è stato accolto da un fragoroso applauso con i suoi equipaggi schierati rigorosamente in divisa fuxia, il colore che caratterizzava le barche su cui ha navigato e sognato.