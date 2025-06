Michele Fucili lascia la F.C. Forsempronese 1949 dopo sei anni di successi

Sei anni di seguito e tante soddisfazioni è stato il percorso condiviso tra l’allenatore Michele Fucili e la società F.C. Forsempronese 1949. A conclusione del rapporto la società ha emesso una breve nota: "Si chiude quindi un’esperienza di vita oltre che sportiva visto che Michele, dopo essere stato responsabile del nostro settore giovanile negli anni 2000 e direttore sportivo nella stagione 2010-11, è stato al timone della prima squadra dal 2011-12 sino al 2013-14, per poi tornare a sedersi nella nostra panchina dal 2019-20 fino ad oggi. Con nove stagioni complessive di permanenza Michele Fucili ha eguagliato un’altra figura storia per il nostro sodalizio come Stefano "Tom" Tommasini alla guida del "Fosso". Stagioni che vanno inserite di diritto nell’album dei ricordi più belli per la nostra società sia per la duplice vittoria in Coppa Italia Regionale (2019-20 e 2020-21) sia per la promozione in serie D del 2022-23, seguita dalla salvezza anticipata lo scorso anno e dalla splendida cavalcata fino alla finale playoff nella stagione appena conclusa. Oggi per i colori del Fossombrone Calcio si chiude un ciclo importante fatto di bel calcio e di soddisfazioni. Alcune volte le strade professionali si dividono ma siamo sicuri che quelle del cuore, delle emozioni ed i ricordi, tra noi, i tifosi, la città e Michele Fucili rimarranno sempre unite!".

Dall’altra parte Fucili ha fatto sapere nel sito della società: "Ciao Fosso, credo sia arrivato il momento di lasciare il posto a qualcun altro che sia in grado più di me di continuare a far crescere questi splendidi ragazzi. Sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto insieme e dei risultati che abbiamo ottenuto per merito di tutti". E da oggi si penserà al ‘dopo’ ad iniziare dalla scelta del nuovo allenatore. Per questo il diesse Pietro D’anzi in accordo con il dg Marco Meschini e i vertici societari sta vagliando diversi profili. Tra questi quello di Mauro Antonioli, classe 1968, un’ottima carriera da calciatore fra i professionisti (57 presenze e un gol in Serie B con la maglia del Chievo Verona), nel 2009 ha intrapreso il percorso da allenatore, guidando tra le altre anche il Ravenna (in Serie C) e poi la Fermana e Imolese, a gennaio di quest’anno era stato chiamato a risollevare le sorti (riuscendoci) della Vigor Senigallia. Altro nome che circola è quello di Marco Giuliodori (cl’72) che è reduce da tre stagioni (l’ultima in serie D) sulla panchina del Castelfidardo e precedentemente un lungo percorso nella Filottranese. A questi si è aggiunto ieri un nome ‘nuovo’: Mosconi ex Alma Fano e nella passata stagione a Termoli. Passando ai calciatori, dopo un’annata felice c’è l’interesse di diverse società per i calciatori bianco-blu, piacciono di due attaccanti Casolla e Broso, ma anche il difensore Urso e via via un po’ tutti.

Amedeo Pisciolini