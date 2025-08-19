Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
19 ago 2025
CLAUDIO SALVI
Cronaca
Michele Pertusi oggi al “Rossini“

Ultimi giorni al Rossini Opera Festival. I Concerti lirico-sinfonici della 46ª edizione proseguono oggi alle 15,30 al Rossini. Protagonista sarà...

Il basso Michele Pertusi oggi pomeriggio al teatro “Rossini“

Il basso Michele Pertusi oggi pomeriggio al teatro “Rossini“

Ultimi giorni al Rossini Opera Festival. I Concerti lirico-sinfonici della 46ª edizione proseguono oggi alle 15,30 al Rossini. Protagonista sarà una vecchia conoscenza del festival: Michele Pertusi. Il basso di Parma (15 presenze al Rof) sarà accompagnato dalla Filarmonica Gioachino Rossini sotto la direzione di Manuel López-Gómez.

Nel programma del concerto l’Ouverture e l’Aria di Leporello “Madamina, il catalogo è questo“ dal Don Giovanni e l’Aria di Figaro “Aprite un po’ quegl’occhi“ da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart; la Sinfonia e l’Aria di Assur “Deh... ti ferma... ti placa... perdona“ da Semiramide e l’Air de Guillaume “Sois immobile, et vers la terre“ dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini; la Sinfonia della Norma e la Cavatina di Rodolfo “Vi ravviso, o luoghi ameni“ dalla Sonnambula di Vincenzo Bellini; l’Aria di don Pasquale “Ah! Un foco insolito“ dal Don Pasquale di Gaetano Donizetti; l’Ouverture e l’Aria di Procida “Palerme! ô mon pays!“ da Les vêpres siciliennes e la Scena e Cantabile di Filippo “Elle ne m’aime pas“ dal Don Carlos di Giuseppe Verdi.

Basso, nato a Parma, Michele Pertusi ha ricevuto i Premi Abbiati, Grammy e Gramophone Award. Ha collaborato con i più grandi direttori sui palcoscenici di tutto il mondo. Raffinato interprete rossiniano, per i suoi successi pesaresi gli è stato conferito il Premio Rossini d’oro.

Al Rossini Opera Festival ha cantato Semiramide (Assur) nel 1992, Maometto II nel ruolo del titolo e il concerto Di tanti palpiti nel 1993, Semiramide (Assur) nel 1994, Guillaume Tell nell’omonimo ruolo nel 1995, Moïse et Pharaon nel ruolo del protagonista e la Petite messe solennelle nel 1997, Il viaggio a Reims (Lord Sidney) e la Petite messe solennelle in forma di concerto nel 1999, Le Siège de Corinthe (Mahomet) in forma di concerto nel 2000, Torvaldo e Dorliska (Duca d’Ordow) nel 2006, La gazza ladra (Gottardo) e la Petite messe solennelle nel 2007, Maometto II nel ruolo del titolo nel 2008, Il barbiere di Siviglia (Basilio) e un Concerto di Belcanto nel 2018, il Gala ROF XL nel 2019, Il barbiere di Siviglia (Basilio) nel Festival autunnale del 2020 e nel 2024.

c. s.

