Michele Pertusi oggi al “Rossini“

Ultimi giorni al Rossini Opera Festival. I Concerti lirico-sinfonici della 46ª edizione proseguono oggi alle 15,30 al Rossini. Protagonista sarà una vecchia conoscenza del festival: Michele Pertusi. Il basso di Parma (15 presenze al Rof) sarà accompagnato dalla Filarmonica Gioachino Rossini sotto la direzione di Manuel López-Gómez.

Nel programma del concerto l’Ouverture e l’Aria di Leporello “Madamina, il catalogo è questo“ dal Don Giovanni e l’Aria di Figaro “Aprite un po’ quegl’occhi“ da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart; la Sinfonia e l’Aria di Assur “Deh... ti ferma... ti placa... perdona“ da Semiramide e l’Air de Guillaume “Sois immobile, et vers la terre“ dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini; la Sinfonia della Norma e la Cavatina di Rodolfo “Vi ravviso, o luoghi ameni“ dalla Sonnambula di Vincenzo Bellini; l’Aria di don Pasquale “Ah! Un foco insolito“ dal Don Pasquale di Gaetano Donizetti; l’Ouverture e l’Aria di Procida “Palerme! ô mon pays!“ da Les vêpres siciliennes e la Scena e Cantabile di Filippo “Elle ne m’aime pas“ dal Don Carlos di Giuseppe Verdi.

Basso, nato a Parma, Michele Pertusi ha ricevuto i Premi Abbiati, Grammy e Gramophone Award. Ha collaborato con i più grandi direttori sui palcoscenici di tutto il mondo. Raffinato interprete rossiniano, per i suoi successi pesaresi gli è stato conferito il Premio Rossini d’oro.

Al Rossini Opera Festival ha cantato Semiramide (Assur) nel 1992, Maometto II nel ruolo del titolo e il concerto Di tanti palpiti nel 1993, Semiramide (Assur) nel 1994, Guillaume Tell nell’omonimo ruolo nel 1995, Moïse et Pharaon nel ruolo del protagonista e la Petite messe solennelle nel 1997, Il viaggio a Reims (Lord Sidney) e la Petite messe solennelle in forma di concerto nel 1999, Le Siège de Corinthe (Mahomet) in forma di concerto nel 2000, Torvaldo e Dorliska (Duca d’Ordow) nel 2006, La gazza ladra (Gottardo) e la Petite messe solennelle nel 2007, Maometto II nel ruolo del titolo nel 2008, Il barbiere di Siviglia (Basilio) e un Concerto di Belcanto nel 2018, il Gala ROF XL nel 2019, Il barbiere di Siviglia (Basilio) nel Festival autunnale del 2020 e nel 2024.

