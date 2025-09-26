Michele Spotti ha conquistato la Deutsche Oper

Michele Spotti, direttore d’orchestra nato artisticamente al Rossini Opera Festival è stato nominato Principal Guest Conductor della Deutsche Oper di Berlino, uno dei più prestigiosi teatri lirici della scena europea. Un riconoscimento che ha trovato vasta eco nel mondo del teatro d’opera. Spotti, che già ricopriva l’incarico di direttore musicale dell’Opera e dell’Orchestra Filarmonica di Marsiglia, è una delle bacchette più amate nel panorama internazionale e in particolare al Rof dove è stato protagonista in almeno nove edizioni (l’ultima nel 2024 ne l’Equivoco stravagante nell’allestimento di Moshe Leiser e Patrice Caurier).

"Torno al Rof ormai con una certa costanza – ci aveva detto in quella occasione il direttore originario di Cesano Maderno (classe 1993) – e devo dire che è nata un affettuosa e proficua collaborazione con un festival dove ho avuto la fortuna di incontrare sempre registi attenti e accurati non solo al testo ma anche alla parte musicale".

E sempre commentando i suoi primi passi nel mondo della direzione nel teatro d’opera aveva tenuto a sottolineare il suo rapporto speciale con Pesaro. "Certamente si può dire che sono un figlio del Rof – ci disse – è qui che ho imparato l’amore che si deve dedicare a un genio come Rossini. Pesaro è stata una palestra straordinaria grazie alla quale ho potuto affrontare di tutto".

Ed ancora "Tecnicamente dirigere un finale rossiniano è molto più difficile che farlo con Puccini o Verdi. Vedere in cartellone Ermione mi ha fatto pensare all’opera con la quale ho conosciuto il maestro Alberto Zedda. Un ricordo per me indimenticabile". ll rapporto con la Deutsche Oper prevede per Spotti la direzione di almeno due produzioni e un concerto sinfonico all’anno, in un progetto che punta ad ampliare le prospettive interpretative dell’orchestra.

Per il giovane direttore si tratta di un ritorno sul palco berlinese, con cui ha intrecciato un legame significativo già nel 2023 con Il viaggio a Reims di Rossini e, più recentemente, a gennaio 2025 con Rigoletto di Verdi. Il nuovo incarico arriva in un momento particolarmente significativo della carriera internazionale di Spotti. Il ministero della Cultura francese lo ha insignito recentemente del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, una delle più alte onorificenze conferite a personalità che si distinguono per la creazione e la diffusione artistica. La stagione 2025/26 lo vedrà, inoltre, impegnato in due appuntamenti di rilievo: in ottobre dirigerà per la prima volta Falstaff al Festival Verdi di Parma e a maggio debutterà al Metropolitan di New York con La Traviata.

c. sal.