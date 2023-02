Microcredito: "40mila euro senza garanzie"

Arriva dalla Confesercenti la risposta ‘all’algoritmo’ bancario che stabilisce chi può ottenere un prestito e chi no, perché magari non ha pagato la bolletta dell’energia elettrica, oppure è indietro con il versamento delle imposte, travolto da due anni di Covid. Dall’associazione dei commercianti, attraverso l’istituzione del Microcredito, arriva la risposta ai figli di un Dio minore: anche subito 40mila euro senza garanzie, oppure 20mila euro per far fronte ai costi energetici, oppure 10mila euro alle famiglie che hanno bisogno di liquidità per mandare i figli all’università. Dice il presidente di Confesercenti, Alfredo Mietti: "Era uno strumento assolutamente necessario per supportare i soci che erano in forte difficoltà, ed è anche una maniera per aiutare i giovani ad iniziare una attività per mancanza di garanzie reali". E l’attivazione della Cassa del Microcredito è una medaglia che l’associazione si punta al petto perché nasce dalle istanze partite proprio da questo territorio. E per illustrare il funzionamento di questa piccola banca, oltre al direttore provinciale Alessandro Licurgo, che aveva al suo fianco oltre al presidente Mietti, anche Marco D’Onofrio direttore centrale della Cassa del Microcredito che ha illustrato il funzionamento di questo strumento che consente di valorizzare l’idea imprenditoriale. Uno entra nella sede...