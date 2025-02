Miele, l’anno nero delle Marche. I produttori: senza aiuti è la fine

di Davide Eusebi

"Miele, un altro anno pessimo, servono fondi dalla Regione". I presidenti dei consorzi apistici regionali Frederic Oliva (Pesaro-Urbino), Sergio Cocciarini (Ancona), Alvaro Caramanti (Macerata) e Giovanni Zucconi (Fermo e Ascoli Piceno) tracciano il bilancio di una stagione negativa e chiedono aiuti : "La produzione del miele delle Marche continua a calare: dopo il 2021, con il raccolto ai minimi storici e un 2022 e un 2023 difficili, nel 2024 si è tornati a una situazione disastrosa. A soffrirne di più sono stati i mieli primaverili con un crollo dell’85% e del 90%, specialmente per il miele di acacia praticamente inesistente. Situazione che è andata migliorando nella stagione estiva ma con un calo del 50%".

Ma come si spiega il drastico crollo di produzione? "Lo sfasamento – spiegano i presidenti – delle temperature degli ultimi dieci anni con inverni poco freddi, primavere anticipate, forti venti ed estati torride, sono le principali cause del crollo del miele per il quale gli apicoltori sono stati costretti a somministrare le alimentazioni di soccorso per la sopravvivenza delle colonie con costi elevatissimi. A ciò si aggiunge il forte flusso in entrata dei mieli di importazione che non rispettano gli standard di qualità europei". Il pericolo viene dall’Est: "La Cina con la sua concorrenza sleale uccide noi apicoltori, negli ultimi anni ha dimezzato gli alveari e triplicato l’export di miele che vende a un euro a barattolo – affermano –. La Cina è infatti il primo esportatore mondiale di miele, con una quota in volume del 25% (Ismea-2022). Inoltre, il prezzo è eccessivamente basso ed il mercato è fermo a causa dell’enorme quantitativo di miele che proviene dall’estero. Miele che, da una ricerca Ue, risulta essere adulterato con zuccheri esogeni per il 46% e che entra ad un prezzo inferiore al reale costo di produzione".

Nell’ambito della direttiva Breakfast in Ue, si è raggiunto, grazie anche al contributo dei Consorzi marchigiani – un grande obiettivo: "Introdurre in etichetta l’obbligo di indicare ciascun paese d’origine e la rispettiva quota percentuale nelle miscele di miele. Un passo avanti, ma servirà ancora tempo prima che gli Stati membri recepiscano la direttiva. La crisi che si è abbattuta sul settore è drammatica. Inoltre, va ricordato il ruolo che le aziende apistiche svolgono a difesa della biodiversità". I Consorzi hanno chiesto al presidente della Regione Francesco Acquaroli e all’assessore all’Agricoltura Andrea Antonini di "farsi carico dei problemi del settore affinché la Regione possa stanziare risorse adeguate a sostegno degli apicoltori. Inoltre chiediamo di attuare la misura ACA 18 del Piano strategico della Pac, che prevede un pagamento annuale per alveare a favore dei beneficiari che praticano l’attività apistica in aree importanti dal punto di vista ambientale. Questo consentirebbe all’apicoltura marchigiana di rientrare tra le destinatarie dei contributi messi a disposizione dall’Ue".