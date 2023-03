Mietitrebbia a fuoco in un capannone

Un incendio, forse doloso, ha distrutto una mietitrebbiatrice in un capannone agricolo nelle campagne di Fossombrone, in via Fratte Rosa. L’intervento dei vigili del fuoco di Fano ha permesso di spegnere le fiamme prima che il grosso mezzo venisse ridotto ad un ammasso da rottamare. L’episodio si è verificato alle 22 dell’altar sera con la mietitrebbia (custodita in un ‘ricovero’ aperto su un lato) avvolta dal fuoco, nonostante fosse ferma da mesi e anche priva della batteria. Sul posto i pompieri e i carabinieri non hanno rinvenuto nessun tipo di innesco. I danni ammontano a 80mila euro.

sa.fr.