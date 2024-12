Migliaia di giovanissimi per la Marcia della Pace. Si parte dal parco Miralfiore e si arriva fino alla Palla

il 31 dicembre la città si prepara ad ospitare anche migliaia di giovanissimi in arrivo per la 57esima edizione della Marcia per la Pace, fortemente voluta dall’Arcivescovo Sandro Salvucci e organizzata dalla Diocesi di Pesaro, il cui tema quest’anno è “Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua Pace” in occasione del Giubileo 2025. Il cammino inizierà con il ritrovo alle 15.30 nell’anfiteatro del Parco Miralfiore e proseguirà con tre tappe; il Perdono al monumento della Resistenza, il Debito alla Chiesta di Santa Maria del Porto, il Disarmo in piazzale della Libertà. Alle 21, infine, la Santa Messa aperta alla cittadinanza.

"Un’occasione incredibile – sottolineano Biancani, Vimini e Frenquellucci – Grazie all’impegno dell’Arcivescovo Salvucci, arriveranno in città tantissimi giovani che non vediamo l’ora di ospitare e accogliere".