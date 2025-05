Miglior etichetta dance techno . Premiato il dj vadese Sammy Love

Successo per il dj vadese Sammy Love, al secolo Samuele Ugolini, e la sua D:SIDE, premiata come Miglior Etichetta Dance Techno Italiana ai recenti Dance Music Awards di Misano Adriatico. Direttore artistico, dj e produttore Sammy Love è partito da Sant’Angelo in Vado mettendo insieme importanti successi e collaborazioni, fino a fondare nel 2020 l’etichetta D:SIDE che è riuscita in appena cinque anni a imporsi nel panorama musicale nazionale con una proposta sonora legata alla Dance e alla Techno.

Tra le motivazioni del premio "la qualità di questa realtà emergente, che in breve tempo ha dimostrato come talento, visione artistica e lavoro di squadra possano fare la differenza". "Questo riconoscimento è solo l’inizio -ha spiegato Sammy Love-. L’obiettivo ora è alzare ancora l’asticella e continuare a crescere. Il successo di D:SIDE ai Dance Music Awards segna un traguardo importante e, al tempo stesso, un punto di partenza per nuove sfide nel segno della qualità e della passione per la musica elettronica".

Andrea Angelini