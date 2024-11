Miglior prodotto dell’anno. Ha vinto ‘Acqualagna tartufi’

Tartufo a prezzi alti? Da Acqualagna arriva la risposta popolare. Il burro fresco al tartufo bianchetto di Acqualagna Tartufi ha vinto il primo premio come “miglior prodotto al tartufo” in occasione della 19esima edizione della manifestazione enogastronomica di Milano Golosaria. Una vera e propria opportunità per tutte le tasche (il prezzo al pubblico è di soli 9 euro per il 100 gr e di 18 euro per il 250 gr) in una stagione non facile a causa della scarsa produzione dovuta alla siccità di maggio e giugno.

La stagione del tartufo bianco è partita in forte rilento a causa delle elevate temperature. Il fattore climatico, in particolare l’inevitabile allungamento della stagione estiva, ha fatto schizzare in alto il prezzo del pregiato fungo ipogeo (ad oggi oscilla tra i 3 e 5 mila euro) a causa del suo difficile reperimento. Acqualagna tartufi, da sempre attenta a soddisfare tutti i palati, ha pensato bene di supplire alla carenza di questa materia prima inventando un prodotto fresco con il tartufo bianchetto. L’alta qualità del burro fresco utilizzato permette di esaltare al meglio il sapore e il profumo pungente del tartufo bianchetto, il cugino povero del tartufo bianco. Un condimento capace di conquistare anche i palati più fini ed esigenti come quelli di Gennaro Esposito, Alessandro Pipero, Isa Mazzocchi, Andrea Berton e Gian Piero Vivalda, maestri della cucina italiana che hanno premiato all’unisono Acqualagna Tartufi ai Luxury Food&Beverage Quality Awards 2024 nella categoria dedicata proprio al Tartufo. Lunedì mattina 4 novembre ha ritirato il premio Davide Possanzini, direttore commerciale e marketing di Acqualagna Tartufi: "Siamo molto onorati di ricevere questo prestigioso premio per il secondo anno di fila. Riconfermarsi non era facile, per questo ci siamo di nuovo ispirati alla semplicità. Cosa esiste di più naturale e genuino dell’abbinamento burro e tartufo?". In questo delicato momento di stagione in cui l’autunno ed il freddo tardano ad arrivare questo prodotto si presenta come un valido aiuto in cucina, un ottimo antidoto al difficile reperimento di tartufo bianco.