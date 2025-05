"Migliora il porto e anche la città"

"Grazie alla visita guidata qui al Cantiere Rossini – dice Giovanni Montagna – ho appreso cose che non conoscevo su questa realtà. Io sono di Pesaro ed è bello sapere che la zona del porto sia stata oggetto di investimenti da parte di un Cantiere così importante e che sia stata quindi riqualificata. Durante la visita ci hanno spiegato che gli investimenti non si fermeranno qui, ma che sarà demolita e rinnovata un’altra parte del cantiere. E’ bello che a Pesaro ci siano strutture così moderne, che si integrano così bene con il paesaggio circostante e che portino anche innovazione. Molto interessante anche scoprire il mondo della nautica: non sono un appassionato particolare, ma mi ha sempre incuriosito".