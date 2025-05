Migliorano le condizioni del calciatore ferito in un incidente stradale

SUL METAURO

Migliorano le condizioni del giovane rimasto coinvolto, sabato notte, in un pericoloso incidente a Mercatello sul Metauro, lungo la Strada Statale 73 bis, nel tratto urbano di via Circonvallazione. Nell’auto con a bordo tre persone, si trovava anche il calciatore 21enne macedone, residente a Fermignano Ivan Buruiana che è rimasto ferito nello schianto ed è stato soccorso con l’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Torrette ad Ancona.

Il giovane difensore della U.S. Mercatellese è ora fuori pericolo e presto verrà dimesso dall’ospedale.

Era stato soccorso in codice rosso per un colpo in testa molto violento. I giovani tornavano da una cena di fine campionato ma sono usciti di strada.

L’incidente si è verificato non lontano dal ristorante in cui la squadra e la dirigenza festeggiavano la fine del campionato di prima categoria.

Avevano giocato contro la squadra dell’Alto Foglia che si era conclusa con un pareggio e dunque festeggiavano spensierati la salvezza in campionato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco unitamente al personale sanitario del 118 e i carabinieri.