"Migliorate la manutenzione al Campus"

"Le nostre amministrazioni continuano a distinguersi per una mancanza di interesse e di cura del verde urbano". La critica arriva dall’associazione ambientalista Lupus in fabula e prende spunto dallo sfalcio dell’erba, avvenuto al Campus scolastico. Nonostante le macchine tagliaerba siano entrate in azione, cominciando a rasare il prato da ieri, l’associazione accusa l’amministrazione competente di “aver agito in ritardo“: "L’erba non tagliata per i mesi di aprile e maggio, ha impedito il normale sfruttamento dell’area così come avrebbero preferito fare gli insegnanti di ginnastica, i quali usano il prato per far fare attività all’aria aperta con gli studenti. Gli spazi sono congeniali anche per svolgere lezioni, fuori da aule, in massima parte non climatizzate. Ricordiamo, poi, che il prato del Campus è già stato oggetto di interventi discutibili dal punto di vista ambientale: ci riferiamo alla creazione di stradine asfaltate al suo interno che hanno soltanto impermeabilizzato suolo fertile. Come non meno dannose sono state le potature di pioppi cipressini: sono state talmente drastiche da causare la seccatura di 89 piante e temiamo, come è già successo per un’altra quindicina di pioppi venuti meno nel corso degli anni, che queste non verranno rimpiazzate da nuovi alberi. Insomma quello che fa molta tristezza è la distanza tra i proclami sul verde sbandierati nei convegni, in cui tutti ormai si proclamano difensori e l’agire quotidiano delle nostre amministrazioni".

Niccolò Paolini