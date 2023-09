"Migranti, autiamoli a restare nel loro paese"

Fano, 29 settembre 2023 – «Aiutare a partire chi fugge dai conflitti, dalla fame, dalla violenza, dalla dittatura, ma quando è possibile e quando ci sono le condizioni li dobbiamo aiutare a rimanere nei loro Paesi".

Don Luigi Ciotti, ospite ieri dell’Africa chiama, ha parlato, nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone, di migranti, organizzazioni criminali, mafie. "I migranti hanno diritto – ha proseguito – a restare nelle loro terre, ma perché questo avvenga serve un impegno mondiale e una cooperazione forte. Tutti hanno diritto di vivere in pace e dignitosamente nelle loro terre. E fin quando questo diritto non sarà garantito saranno in tanti a partire in cerca di una vita migliore, a fuggire dalla disperazione e a ricorrere il benessere. Tutti abbiamo il diritto di lottare per la vita e la libertà. Basta investire soldi negli armamenti, basta colonialismo economico e basta alla devastazione del pianeta".

«E’ un dovere salvare le persone in mare – ha continuato don Ciotti – ma soprattutto dobbiamo creare le condizioni perché i migranti arrivino in Italia in modo legale. Dobbiamo creare dei veri e propri flussi di legalità e non possiamo ‘foraggiare’ i dittatori, come facciamo con la Turchia, perché si tengano i migranti sulle loro coste".

Don Ciotti ha poi raccontato l’episodio di una piccola bibbia in inglese, chiusa in una busta di plastica, che gli è stata consegnata da un pescatore di Lampedusa. "Chissà a chi sarà appartenuta, a un uomo, una donna o un ragazzo".

E ancora don Ciotti sui migranti: "Hanno diritto a rimanere nelle loro terre che in molti casi hanno le maggiori ricchezze del pianeta".

Durissimo contro le organizzazioni criminali che "sfruttano i migranti e giocano sulla loro vita. Non bisogna fermarsi agli scafisti, che spesso sono loro stessi dei poveretti, ma vanno individuati e perseguiti i mandanti e le organizzazioni che sono dietro ai quei viaggi". Poi il presidente di Libera ha parlato del "sogno di una vita diversa" che hanno i ragazzi, le donne e gli uomini che accettano il rischio dei viaggi in mare. "Noi dobbiamo sognare con loro – ha detto – sul fatto che un cambiamento sia possibile: la nostra politica deve dare un segnale di civiltà".

Poi don Ciotti ha voluto ricordare a tutti la presenza dell’Ndrangheta in Africa e di come le "mafie siano più forti di prima perché oggi a fare la differenza è l’indifferenza". Infine il richiamo alla consapevolezza "che porta all’assunzione di responsabilità".