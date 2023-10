Migranti protagonisti tra politica e sport

E’ assessore all’Istruzione del comune di Mercato Saraceno, è un medico di base, ma è anche un volontario dell’associazione Mediterranea Saving Humans. Passioni forse comprese nel comune denominatore che è quello di prendersi cura degli altri: nelle istituzioni, nella politica, nella professione. Ignazio Palazzi, medico dell’associazione Mediterranea Saving Humans, ha ricevuto ieri il premio "Ho l’Africa nel cuore". Nella cornice del Bastione San Gallo, è andato in scena, nella "Notte nera", organizzato da L’Africa chiama, un altro appuntamento con la solidarietà e lo stare insieme, nella Giornata conclusiva della 26esima Settimana africana regionale.

L’associazione è stata premiata, ha specificato la presidente dell’Africa Chiama, Anita Manti, "per il suo impegno nel salvare vite umane, soprattutto migranti, ma anche persone colpite da calamità naturali come il recente terremoto in Marocco". "Abbiamo il dovere – ha detto Ignazio Palazzi – di manifestare la nostra disobbedienza civile contro le politiche sull’immigrazione del governo. Ma dobbiamo indignarci anche per l’assordante silenzio sul tema, da parte di tutta la politica, che tratta la questione esclusivamente dal punto di vista emergenziale. Invece – ha aggiunto – l’immigrazione deve essere gestita in modo umano, tenendo conto delle ultime tragedie in mare e delle atroci sofferenze a cui i migranti sono sottoposti in Libia e negli altri Paesi che attraversano".

Sul palco hanno ricevuto un premio anche la cooperativa Utopia (un’associazione di disabili) e i ragazzi dei tornei di calcio di Senegal, primo classificato, Gambia, secondo, Marocco ed Egitto, al terzo posto. I ragazzi del Senegal, una volta ricevuta la coppa dalle mani dell’assessore al Welfare Dimitri Tinti, hanno manifestato tutta la loro incontenibile gioia inneggiando cori e abbracciandosi. La serata è poi andata avanti con gli stand gastronomici, che hanno proposto le specialità di vari Paesi africani. Sentita la partecipazione di tante famiglie fanesi con bambini al seguito. Presenti alla cerimonia tutte le autorità cittadine e della Provincia.

Marco D’Errico