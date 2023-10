Migranti, viaggiatori e intellettuali a Cantiano e sul Monte Catria

La rete nazionale IT.A.CÀ, migranti e viaggiatori, passa anche dal Monte Catria.

Il festival del turismo responsabile, che invita a scoprire luoghi e culture lanciando un’idea più etica e rispettosa dell’ambiente e di chi ci vive, è giunto alla sua 15ª edizione. Da maggio ad ottobre si è snodato dal nord al sud Italia con 20 tappe che hanno attraversato 11 regioni: un ricco cartellone di eventi con veri e propri “narratori di territorio“ che hanno declinato, secondo la loro idea, lo spirito del tema 2023: “Tutta un’altra storia – Le comunità raccontano i territori“.

Per la prima volta, domani e domenica, Cantiano e il Monte Catria saranno dunque tappa ufficiale di IT.A.CÀ in concomitanza di “Fiera Cavalli“ l’evento trentennale dedicato all’unica razza autoctona delle Marche, risalente all’anno mille. Oggi alle 12 appuntamento al Birrificio del Catria per il trekking letterario con la guida ambientale Fabio Santori (La Capra Trek) accompagnati anche dalle letture e dai racconti del giornalista Luca Martinelli di “Altraeconomia“ che si è occupato di consumo di suolo, acqua pubblica, vignaioli e vino naturale.

Alle 16,30 il Birrificio ospiterà poi Omar il pianista sul Maggiolone. Note dolci e immensa umanità per raccontare tramite la musica l’anima di questi luoghi. E domani gran finale di tappa con un ospite d’eccezione, Paolo Piacentini (foto), scrittore e giornalista, uno dei maggiori esperti di cammini in Italia, particolarmente attento agli Appennini, che accompagnerà i partecipanti in un itinerario che vede come protagonista il cavallo del Catria e le sue terre d’origine. Si parte alle 12, al termine del tavolo di confronto che si terrà alle 10 a Fiera Cavalli, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Cantiano.

e. f.