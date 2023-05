Milan Camp, i campioni insegnano il calcio ai ragazzi

Si sta per aprire la terza edizione dell Milan Camp di Urbino: dal 25 al 30 giugno un’esperienza intensiva, cinque giorni dalle ore 9 alle 18, per ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni.

Lezioni, allenamenti, gioco e pasti, tutti in gruppo, al Campo di Varea "perché allo Stadio Montefeltro sono in corso dei lavori di riqualificazione alla pista da corsa - spiega l’assessore allo sport e vice sindaco del Comune di Urbino, Marianna Vetri -. Siamo contenti che Fast Eventi abbia riproposto la nostra città per questa vacanza estiva che porterà sul territorio tanti ragazzi e tante famiglie. Un percorso questo, del Milan Camp, che può dare importanti valori ai partecipanti, come la socializzazione. C’è una collaborazione con tutto il territorio, noi forniamo la base logistica, un grazie New Football Team di Urbino, a Scienze Motorie dell’Università di Urbino, al Milan Club di Urbino e al Fermignano Calcio".

Dalla domenica al venerdì con partita finale e attestato ai partecipanti, pasti inclusi, a 330 euro. Questa è la proposta, come spiega Stefano Falghera di Fast Eventi. "Saranno presenti grandi professionalità del Milan passato e presente per insegnare ai ragazzi che saranno divisi in diverse stazioni di allenamento, compresa quella della porta. Si parte domenica 25 giugno con accoglienza e consegna del kit che comprende maglia rosso nero, gialla e bianca. Il campo è aperto a tutti, dopo l’allenamento e lezione si pranza assieme con un menù simil sportivo e poi c’è il momento ludico. Abbiamo già diversi iscritti, anche da fuori provincia".

Le iscrizioni sono ancora aperte, per informazioni è possibile rivolgersi alla Fast Eventi di Pesaro o cliccando sul sito www.fasteventi.it.

fra. pier.