Milan Club, il gol del mezzo secolo. Due giorni di festa, con coppa vera

Il Milan Club Pesaro Urbino organizza una grande festa per celebrare il suo 50° anniversario. Domani e domenica 10 l’hotel Baia Flaminia di Pesaro, in via Parigi, ospiterà una due giorni di appuntamenti "a strisce rossonere" che sfoceranno nel gran galà della solidarietà: una pesca benefica con numerosi premi. Domani e domenica dalle ore 10 apertura del Museo Milan con esposizione dell’originale Coppa dei Campioni (Champions League) e di altri trofei vinti dalla gloriosa società. Ingresso gratuito con orario continuato. Poi alle 18 proiezione, su maxischermo, della sfida di campionato che vedrà gli uomini di Stefano Pioli impegnati contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini, indimenticato ex centrocampista della Vis Pesaro. Al termine ricco buffet. Poi l’esilarante spettacolo con il barzellettiere Bicio. Verranno intervistati tre grandi calciatori ospiti della serata da Vincenzo Matrona. Per concludere la prima serata dj set Alessandro Baldini. Domenica alle 20, partirà la cena del gran galà della solidarietà. In entrambe le serate sono attesi tre campioni che hanno scritto pagine di storia milanista: l’ex portiere Sebastiano Rossi e gli ex centrocampisti Stefano Eranio e Alberico Evani. Ci saranno spettacoli di danza della scuola Chorus di Urbino; il cabaret col famoso barzellettiere Bicio; una coinvolgente live performance del saxofonista Massimo Gentilini e alle 22 verranno soffiate le 50 candeline del Milan Club Pesaro e Urbino su una maxi torta offerta dal tifosissimo Jury. Alle 23 per tutti una bella sorpresa. La serata sarà allietata dal dj set di Fabrizio Fratta e di Giovanni Lombardo dj. Poi fuochi d’artificio.

Alla presentazione ieri sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora con il collega Riccardo Pozzi, il presidente provinciale del Milan Club Urbino, Gabriele Rossi, il presidente del Milan Club Pesaro, Alfredo Bressan e il collaboratore all’evento, il dj Fabrizio Fratta.

l. d.