Milan Futuro e Vis Pesaro: Pari Prezioso, Playoff e Playout in Vista

milan futuro

1

vis pesaro

1

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis (31’ st Minotti), Camporese, Bartesaghi; Quirini (11’ st Omoregbe), Sandri (31’ st Malaspina), Ehuwa (28’ st Traore), Branca (1’ st Sia), Alesi; Camarda, Ianesi. All. Oddo. A disp. Pittarella, Raveyre, Bozzolan, Vladimirov, Magni, Scotti, Vos.

VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi (33’ st Mariani M.); Di Renzo, Bove, Tonucci; Peixoto, Schiavon (1’ st Mariani E.), Obi (15’ st Tombesi), Zoia; Orellana, Raychev (33’ st Rabbini); Lari (23’ st Rizzo). All. Stellone. A disp. Vukovic, Pucciarelli, Nicastro, Ceccacci, Paganini, Coppola.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Reti: 4’ st Raychev, 44’ st Alesi.

Note – Acquazzone nel finale; spettatori 481 (22 ospiti); ammoniti Quirini, Ehuwa, Tonucci, Di Renzo; angoli 8-4; recupero 1’ + 4’.

L’Under 23 della Vis fa un figurone al cospetto del Milan, fa un gran favore alla Spal, conserva il sesto posto (miglior piazzamento di sempre) e accede con buon morale al playoff casalingo di domenica con il Pontedera. E pazienza se anche stavolta è una vittoria mancata, fatali di nuovo gli ultimi istanti. E’ un pari che vale tanto, contro un avversario dotato di mezzi enormi.

La rosa del Milan vale sette volte quella di una Vis normale, Stellone invece se l’è giocata con le seconde linee, preservando i titolari, e nel secondo tempo ha messo dentro 4 deb assoluti (i due Mariani, Tombesi e Rizzo) che se la sono cavata egregiamente.

Primo tempo a ritmi bassi. Sul piano qualitativo meglio la Vis. Camarda tenuto a bada da Tonucci e soci, Pozzi non vede palla. Le occasioni più ghiotte sono per i biancorossi: dapprima Raychev approfitta di un errore in uscita dei rossoneri, aziona il doppio passo e vede il gol negatogli da Nava. Si rifarà poi. Prima del riposo una sortita in area del guerriero Tonucci non trova di poco la porta. Alla ripresa, Vis subito avanti. Dopo una prima frazione alterna, Orellana inventa una giocata geniale mettendo Raychev davanti al portiere: l’attaccante non si fa pregare e firma il secondo centro personale, mentre per il fantasista fanno 4 assist.

Milan tramortito, tanto da rischiare il raddoppio: Nava lo nega prima a Tonucci (ancora lui) e poi a Obi, sugli sviluppi di angolo. Stellone ha già deciso il premio in minutaggio per i ragazzi della Primavera e butta dentro la nidiata, incurante del contesto. La Vis si consegna all’inevitabile assedio, rischia grosso su un’incornata di Camarda (traversa), vede un’infinità di palloni sparacchiati fuori dal Diavolo (alla fine saranno 15), finché Alesi sotto il diluvio non indovina l’angolo con una rasoiata. Ma siamo ormai al 90’, i biancorossi stringono i denti e portano a casa il risultato, il piazzamento e l’applauso. C’è ottimo materiale, al di là dei volti noti.

Così si chiude una stagione regolare notevole: si era partiti per una salvezza senza patemi, centrata già al giro di boa; ci si era dati l’obiettivo playoff, ottenuto con largo anticipo. Ora la ciliegina del piazzamento. E come dice Stellone, ‘ai playoff daremo fastidio’.

Il Milan trema: sarà playout con la rinata Spal, e con la posizione peggiore.