Milan Futuro: Oddo trasforma la squadra con una campagna acquisti vincente

È un Milan Futuro nel suo miglior momento della stagione quello che affronterà domenica alle 16:30 la Vis. La sconfitta per 3-2 nell’ultimo turno a Gubbio ha infatti chiuso una serie di tre successi consecutivi. Dall’arrivo di Massimo Oddo in panchina i rossoneri hanno indubbiamente cambiato marcia collezionando undici punti, dei trentatré totali, soltanto nelle ultime nove gare.

Passando dal 4-2-3-1 (che aveva caratterizzato la gestione di Bonera) al 3-5-2 Oddo sembra infatti aver trovato la chiave di svolta per valorizzare un’mportante campagna acquisti di gennaio che ha contribuito ad aumentare ulteriormente il valore della rosa. La formazione rossonera, valevole secondo transfermarket 21,5 milioni, domina infatti questa particolare classifica. Se si pensa che la rosa della vincitrice del campionato,ovvero l’Entella, vale 5,50 milioni e quella della Vis 3,77 la quartultima posizione nella classifica punti del Milan pare surreale. Molto particolare lo è anche però la situazione che Bonera prima e Oddo poi hanno dovuto fronteggiare.

Nel corso della stagione i pezzi pregiati della rosa sono stati infatti spesso aggregati alla prima squadra e ciò non ha permesso la stabilità necessaria per dar continuità a prestazioni e risultati.

Se il terzino destro Alex Jimenez dopo aver iniziato la stagione con il Milan Futuro da dicembre è stato definitivamente aggregato in prima squadra, il 2008 Francesco Camarda ha fatto un percorso a lui simile ma da inizio marzo è stato riutilizzato esclusivamente per la Lega pro. Quattro sono i gol nelle ultime otto partite per l’enfant prodige rossonero, che a suon di ottime prestazioni sia in serie A che in Champions è ormai sulla bocca di tutti. A Gubbio, trasformando due penalty, si è dimostrato glaciale anche dal dischetto e ha regalato al pubblico delBarbetti lampi di grande classe. Tuttavia i suoi compagni sono apparsi meno brillanti rispetto alle ultime gloriose uscite, vedendosi spesso costretti a rincorrere nel risultato. Una squadra,quella rossonera, che condivide con il Pontedera il primato di aver mandato a segno il maggior numero di giocatori (17).

Caratteristica che li accomuna alla compagine di Stellone, anch’essa abituata ad accompagnare le trame offensive con tutti i componenti della rosa. A differenza dei biancorossi, che hanno mandato in rete finora sedici giocatori, il Milan Futuro presenta però diverse fragilità nel reparto arretrato. Se la Vis è infatti la terza miglior difesa del girone gli uomini di Oddo si ritrovano al quartultimo posto di questa graduatoria.

Presentano infatti un’elevata componente di spettacolarità la partite a cui Oddo ha abituato il proprio pubblico. Uno schieramento offensivo quello proposto dai rossoneri,che si fonda sui nuovi acquisti di gennaio. Se Camporese, in arrivo dal Cosenza ha preso fin da subito le chiavi della difesa, Ianesi dopo aver svolto un ruolo da protagonista a Pontedera si è confermato tale anche a Milano. Con Camarda ha infatti dato vita ad una prolifica coppia d’attacco che ha permesso di scavalcare la Spal e ottenere una diciassettesima posizione garante di importanti vantaggi nei playout. Gli estensi nell’ultima giornata ospiteranno al Paolo Mazza un Gubbio già certo della qualificazione ai playoff e vorranno restituire il sorpasso ai rossoneri, che distano soltanto un punto. Stellone, in attesa dei playoff, ha invece già annunciato un ampio turnover. Con ogni probabilità verranno infatti risparmiati i diffidati Vukovic, Cannavò e Tavernaro con altri senatori che potrebbero tirare il fiato.

