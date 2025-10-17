Milanesi inventano il gelato alla casciotta

L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Pesaro
CronacaMilanesi inventano il gelato alla casciotta
17 ott 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
Marco Colombaretti e Tiziana Faciocchi si erano trasferiti a Urbino ad aprile: un successo dedicato alla Dop e a Michelangelo

Marco Colombaretti e Tiziana Faciocchi, titolari della gelateria Bramante

Quando il formaggio si fonde, non sempre si ottiene la fonduta: lo prova una gelateria urbinate che ha inventato un gusto che ha subito ottenuto successo, realizzato proprio a partire dal formaggio più feltresco di tutti, la casciotta d’Urbino DOP. La novità è piaciuta, e pur essendo un gusto certamente non canonico, ha attratto le simpatie sia dei clienti più tradizionalisti che di turisti e studenti. "L’idea ci è venuta – spiegano Marco Colombaretti e Tiziana Faciocchi, titolari della gelateria Bramante, nella via omonima – perché amiamo sperimentare. Ogni settimana facciamo sempre uno o qualche gusto nuovo; se poi piacciono, stagionalità permettendo, li riproponiamo".

E così qualche settimana fa Marco, dopo un po’ di riflessioni, ha provato a fare il gusto casciotta: "E da quel giorno lo rifaccio spesso, perché finisce velocemente. Come si fa? Semplice, parto dalle forme intere di casciotta. Per una vaschetta ne serve un chilo e 200 grammi. La taglio a pezzetti, la unisco allo zucchero e alla preparazione base del gelato che, essendo tiepida, riesce a far sciogliere gradualmente il formaggio. A quel punto si deve solo lavorarla fino a che non è ben amalgamata". Il risultato, complice il sapore già un po’ dolce della casciotta, è un gelato che si può tranquillamente mangiare a fine pasto, abbinabile a gusti di frutta come mela o pera, che poi sono anche dei buoni abbinamenti per il formaggio allo stato fresco. "È un gusto un po’ salato, se consideriamo i canoni tradizionali – prosegue Colombaretti – ma credo che innanzitutto il gelato non debba essere per forza dolcissimo, e poi negli ultimi anni il pubblico apprezza sempre di più il connubio tra dolce e salato, come tanti altri gusti più noti che anche noi facciamo, ad esempio lo yogurt con caramello salato, il pop corn o anche il Dubai chocolate, il gusto trend del momento. Il primo giorno che ho messo nel bancone il gusto casciotta, è sparito subito: tanti clienti hanno sparso la voce tra loro e grazie al passaparola si è esaurito in qualche ora. Ma lo rifaccio spesso e piace sempre, anche ai turisti che rimangono colpiti da questo gusto col formaggio tipico della città".

La gelateria Bramante si prepara anche all’arrivo del freddo: "Abbiamo aperto in primavera, rilevando la gestione dalla gelateria Raffaella, quindi per ora abbiamo vissuto solo l’estate urbinate, ma chiaramente con l’autunno e l’inverno modificheremo un po’ l’offerta: facciamo alcuni gusti autunnali, come caco, melagrana, uva e fichi. Ma anche liquori come baileys o limoncello. E poi facciamo macedonie e frullati di frutta fresca, yogurt, torte, brioches siciliane e crepes". Marco e Tiziana, milanesi, dopo vari lavori diversi per entrambi, avevano lasciato la metropoli con l’intenzione di aprire un’attività in riviera, ma una serie di circostanze li ha portati a Urbino, dove hanno anche trovato casa, e non scarseggiano in entusiasmo: "Abbiamo in progetto di fare anche dei gusti proteici, che interessano molto ai giovani". Intanto, chi vuole un cucchiaino di casciotta sa dove trovarla. Un gelato ispirato anche a Michelangelo che si faceva arrivare a Roma, mentre dipingeva la cappella Sistina, la casciotta dal suo sensale: l’Urbino.

Giovanni Volponi

