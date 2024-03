Milenkovich e l’anima della Francia

Con le sue dita tra le quattro corde, domani sera alle 21, il noto violinista Stefan Milenkovich farà viaggiare il pubblico del Teatro della Fortuna in una Parigi lontana nel tempo e nello spazio. Assieme a lui, sul palco , le “Geografie Musicali“ della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana che per l’occasione torna ad essere diretta dalla bacchetta di Alessandro Bonato (che nel biennio 2021-2022 è stato suo direttore principale, il più giovane ad aver ricoperto questa carica nelle Istituzioni Concertistico Orchestrali Italiane), faranno tappa in Francia.

Con il concerto “Parigi: dal Primo al Secondo Impero“ Milenkovich torna così ad esibirsi a Fano dopo essere stato nominato artista serbo del secolo e personalità dell’anno, per eseguire un programma in cui opere e autori sono legati alla storia francese: da Spontini (caro a Napoleone ma apprezzato anche dai Borboni dopo la Restaurazione) a Paganini (esaltato come virtuoso del violino all’epoca di Luigi Filippo) senza dimenticare chiaramente Bizet, che rivela il suo genio durante il nuovo Impero di Napoleone III. L’atteso concerto si apre quindi con l’Ouverture di Olympie di Spontini, uno dei maggiori esempi dello spirito dell’epoca della Restaurazione. La prima fu a Parigi nel dicembre 1819 e fu seguita, pochi mesi dopo, dal trasferimento del compositore anconetano a Berlino, dove fu chiamato in qualità di Primo Maestro di Cappella da Federico Guglielmo III. Nella capitale prussiana, Spontini elaborò una versione tedesca dell’opera, che andò in scena nel 1821, con opportune modifiche all’azione e un vivo successo. Segue il Concerto per violino e orchestra n. 2 in si min., Op. 7, “La Campanella“ di Paganini, una delle sue composizioni più famose e celebre per il terzo movimento, il Rondò che dà il nome all’intero concerto, caratterizzato dalla presenza in orchestra d’un campanello che dialoga con il solista.

La chiusura è affidata alla Sinfonia in do magg. di Bizet, una chiara dimostrazione della grande padronanza nel trattamento tematico e delle spiccate doti di melodista. L’opera avrebbe potuto preludere ad una brillante carriera di sinfonista, tuttavia, fu considerata da Bizet un mero esercizio di composizione e completamente ignorata senza mai essere eseguita. Nel 1933 il compositore e pianista Reynaldo Hahn, che aveva ricevuto dalla vedova di Bizet il manoscritto della Sinfonia assieme ad altre partiture, ne fa dono al Conservatorio di Parigi.

Botteghino Teatro della Fortuna: tel. 0721-800750, botteghino@teatrodellafortuna.it; in vendita anche su www.vivaticket.com.

Tiziana Petrelli