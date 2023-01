Milioni di euro per due nuove palestre

di Luigi Luminati

Due sold out tra Nazionale e sfida Vuelle-Virtus hanno rilanciato, almeno a parole, l’idea che Pesaro possa tornare ad essere basket city. Con la convinzione che la scelta della presidenza Fip di creare la cittadella del basket nel luogo che ha dato i natali a Riminucci e Bertini non sia certo campata per aria.

Visto che con i fondi del Pnrr dovrebbe nascere un centro federale di pallacanestro, integrato con l’edificio della piscina da completare e con Casa Vuelle, sede della storica società del basket pesarese. In realtà basket city ha da sempre un problema: mancano palestre omologate, di livello nazionale, pur avendo molteplici palestre scolastiche con campi da basket. Ma se non si farà molto presto la Cittadella, il prossimo anno le medie società pesaresi saranno in difficoltà. Bramante, Pisaurum e Loreto puntano alla serie C unica e hanno bisogno di un impianto con almeno 250 posti in tribuna. In realtà l’unico impianto esistente è il Padiglione D: dove dovrebbero giocare le tre soscietà cestistiche, il calcio a 5 e anche un po’ di volley femminile. E’ evidente che Campanara da sola non può bastare: bisognrebbe avere almeno un’altra palestra omologata, ma per ora non c’è e non ci sarà nemmeno per il prossimo anno. Per la Cittadella del basket ad esempio il Pnrr ha a disposizione 4 milioni di euro ma per realizzare la palestra a fianco della piscina e completare la struttura di via Togliatti ne servono almeno sei. Il Comune dovrebbe rimettere a bilancio i due milioni che aveva previsto e poi sostituito con i fondi del Pnrr. E comunque ci vorranno mesi tra approvazione del progetto, appalto e lavori.

Il Comune puntava forte sulla palestra scolastica a fianco della nuova sede dell’istituto Olivieri dal costo di 3,2 mlioni di euro: "I lavori sono stati aggiudicati ed impegnati alla Ati composta – si legge nella determina delle Opere pubbliche – dalla Conscoop di Forlì (mandataria) e dalla srl Zini Elio di Bologna che nella gara ha conseguito 53,50 punti per l’offerta tecnica e ha presentato un ribasso dello 0,07%". La Conscoop ha già costruito a Pantano la sede dell’Olivieri con una progettazione già premiata internazionalmente.

Ora per la palestra di via Lamarmora saranno utilizzati 2,5 mlioni di euro di fondi ministeriali più 660 mila euro di mutuo a carico del Comune. Fatti i conti, siamo a 3,2 milioni di euro per una palestra scolastica modernissima firmata dallo studio IN.TE.SO di Rimini. Il progetto esecutivo porta la firma dell’architetto Luca Mamprin. Ma qualcuno ha già lanciato l’allarme: nella progettazione definitiva sarebbero previsti solo cento posti a sedere per il pubblico. Non abbastanza per avere l’omologazione della Federbasket dalla serie C in su. Un grosso problema per le società citadine e anche per basket city.