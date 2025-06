Milioni in arrivo per le case di riposo: "Abbattere le rete alla Civitas"

"Convenzionare subito i 219 posti letto della Civitas a Vallefoglia per abbattere le rette". La consigliera regionale Micaela Vitri ha sollecitato ieri la giunta Acquaroli su come destinare i 30 milioni di euro, annunciati solo pochi giorni fa dal governo marchigiano a favore degli enti gestori delle residenze sanitarie. La richiesta si inserisce all’interno di un’analisi del contesto sociosanitario regionale che, secondo la consigliera, presenta gravi criticità, soprattutto in una prospettiva di lungo periodo. "Nelle Marche si contano 350 strutture, oltre quaranta Rsa per soggetti con problemi di demenza, 155 residenze protette e 180 case di riposo – sostiene Vitri –. Va considerato poi che circa 3000 anziani sono in attesa di un posto e negli ultimi tre anni la spesa mensile della retta è aumentata mediamente di 300 euro. Attualmente un marchigiano su quattro è over 65 e nel 2030, uno su tre avrà più di 65 anni. In vista di questa situazione è importante una strategia di medio e lungo termine che riporti equilibrio. Un intervento – prosegue - che aumenti anche i posti letto convenzionati riducendo le rette. Nei privati si parla di cifre tra 2.500 e 3.000 al mese, insostenibili per ogni famiglia di reddito medio". Il quadro secondo la consigliera necessita di un non più rinviabile cambiamento di rotta. "Temiamo che anche l’annuncio di questo stanziamento sia uno spot di cui ancora non c’è traccia agli atti né con delibere, né con decreti" prosegue.

La giunta regionale ha annunciato di destinare con il primo intervento agli enti gestori 5 milioni all’anno a partire da luglio 2025, per un ammontare di 12,5 milioni, per incrementare la quota sanitaria della retta per le strutture convenzionate: le Residenze protette per anziani, quelle per anziani affetti da demenza e le strutture per i minori con disturbi psichiatrici. Un quadro che per la consigliera sarebbe però stato dipinto in modo incompleto. "E’ stato completamente dimenticato tutto il settore salute mentale – dice – . Pare addirittura che i fondi vengano distribuiti tramite bandi, ma mi auguro che tutto questo non sia vero perché sarebbe come creare una guerra tra poveri".