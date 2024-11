Milioni per la biblioteca Passionei

È un Massimo Berloni che sprizza soddisfazione da tutti i pori, quello che ci informa del fatto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto lo stanziamento di fondi cospicui per il recupero, la ristrutturazione e l’ampliamento della Biblioteca Passionei, e per dare una nuova “casa“ agli uffici comunali: più precisamente 463mila euro per la Passionei e due milioni per gli uffici.

"Il ministro Salvini ha firmato il decreto ieri – ci spiega il primo cittadino – e considerati i tempi tecnici contiamo di dare inizio ai lavori per il prossimo anno e di vederli completati in diciamo diciotto/ventiquattro mesi. Stiamo parlando di un edificio storico che sta praticamente al centro della città e che è un concentrato di bellezza. Sono quasi duemila metri quadri che aspettavano da tempo di essere recuperati, finalmente ci siamo".

Come siete arrivati a questo risultato?

"In primis grazie al ministro Salvini, col quale ho avuto degli incontri personali a Roma e che finalmente ieri ha firmato il decreto che ha dato luce verde al progetto. E poi, naturalmente, grazie anche ai buoni uffici dell’onorevole Mirco Carloni (Lega), senza di lui sarebbe stato tutto più complicato".

Avete già un progetto?

"Ce n’era già uno già nei cassetti, non abbiamo fatto altro che aggiornarlo e integrarlo. Qui si tratta, ripeto, di recuperare alla fruizione della città un edificio che è un concentrato di bellezza. E va detto che come la Passionei ne abbiamo tanti, in città, cercheremo di mettere mano anche a quelli. Recuperare la bellezza è anche un modo, non il solo ovviamente, per arginare il declino demografico: se si restituisce benessere alla città, le persone sono invogliate a rimanere".

Questo il commento dell’onorevole Mirco Carloni: "Con una decisione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sono stati stanziati 463mila euro per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della biblioteca civica Passionei a Fossombrone e realizzazione uffici comunali nel comune di Fossombrone, per un intervento complessivo di 2,463 milioni di euro. Fatti concreti e attenzione per il territorio, queste sono le parole chiave della Lega".

a. b.