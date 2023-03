Milioni per Rotellistica e Baseball Lavori: solo aziende del centro

Altri due milioni di euro lordi per lavori di carattere sportivo appaltati dal Comune con i fondi del Pnrr. In particolare assegnato l’appalto per la realizzazione di una struttura ex novo a servizio della pista ciclorotellistica di Torraccia. La cittadella dello Sport il cui progetto esecutivo da 1,5milioni di euro è stato finanziato dal Pnrr "Sport e inclusione sociale". La pista polivalente e la struttura che verrà realizzata in una delle ‘anse’ del circuito rotellistico, integrandosi nel circuito.

Il nuovo impianto sorgerà nell’area vicina alla Vitrifrigo Arena e prevede la realizzazione dell’edificio attiguo alla pista di 22,5 x 9,5 metri (su due livelli) in cui saranno collocate una palestra attrezzata con spogliatoi e docce, infermeria, uffici e dotazioni aggiuntive. In particolare, al piano terra, sono previsti: spogliatoi per gli atleti dotati di bagni accessibili e docce, ufficiosegreteria, infermeria, officina, bagni pubblici accessibili e bar (con doppio ingresso, sia dal fronte pista, sia dal fronte strada). Al primo piano, collegato da un ballatoio coperto che si affaccerà sulla pista, saranno posizionati gli spogliatoi per i giudici di gara e una palestra dotata di spogliatoi e bagni accessibili per le attività fitness, corpo libero. La copertura del fabbricato ospiterà l’impianto fotovoltaico. A completare il progetto sarà poi un’area dedicata alle attività outdoor di 32x19 metri, collocata nel piazzale della pista ciclo-rotellistica, in cui sarà possibile praticare pallacanestro e altre discipline compatibili come la pallavolo, il calcio a 5, tennis, fitness e con specifiche attrezzature.

L’appalto da poco più di un milione di euro è stato aggiudicato alla ditta IGE impianti di San Giustino (Perugia) che ha prevalso nella procedura negoziata con un ribasso del 16,69% per un importo di 866 mila euro costi per la sicurezza compresi, più Iva. Restano a disposizione dell’ente appaltante altri 633 mila euro.

Un altro appalto da un milione di euro di partenza rientrante nel Pnrr è stato assegnato dall’amministrazione comunale. Riguarda i lavori di ristrutturazione del campo da baseball "Norberto Crinelli" in via Marsiglia. L’appalto è stato assegnato dall’associazione di imprese tra la E.R. Lux srl di Forlì e Venturelli Romolo srl di Forlì, che hanno presentato un ribasso del 15,14% per una cifra complessiva di più di 600 mila euro. Infatti coperte le spese della sicurezza del cantiere rimangono a disposizione del Comune di Pesaro quasi trecentomila euro. Una bella cifra per l’impianto del Baseball e il vicino campetto da basket.

l.lu.