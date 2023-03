Mille alberi per fare l’aria più pulita Al Caprilino piantata una ’foresta’

di Teobaldo Bianchini

Prosegue il progetto di rigenerazione del verde urbano, ieri partita la piantumazione di 1000 alberi (bagolaro, frassino, acero campestre e altri) avvenuta a pochi passi dal centro socioculturale Caprillino a Pesaro. Un’iniziativa sostenuta da Estra (società di vendita di gas naturale ed energia elettrica) e che rientra all’interno del progetto "Mosaico Verde", la campagna nazionale condotta da AzzeroCO2 e Legambiente per la forestazione delle aree urbane ed extraurbane e a tutela dei boschi che ha portato in Italia, ad oggi, alla piantumazione di oltre 300.000 alberi, con l’obiettivo di ricreare dei veri e proprio boschi (motivo per il quale sono diverse le tipologie di alberi piantumati).

"Queste 1000 piante rappresentano un ottimo inizio per il bene dell’ambiente e della nostra comunità, perché abbiamo assoluta necessità di piantumare più piante possibili per aiutare il clima e ridurre la temperatura che è uno dei problemi maggiori che dobbiamo affrontare oggi", sostiene la Presidente Legambiente Pesaro, Rosalia Cipolletta. Sulla stessa linea anche Sandro Scollato, Amministratore Delegato AzzeroCO2: "Il fenomeno delle temperature è un tema sempre più delicato. Per questo il protocollo siglato con il Comune è importante perché garantisce che, oltre alla piantumazione, vi sia anche un monitoraggio di due anni intorno a quel verde. Così, nel caso di siccità o altri fenomeni che possano portare alla scomparsa parziale del verde piantumato, potremo intervenire per il ripristino di quest’ultimo o, nella quotidianità, provvedere alla sua irrigazione". Sulla questione comunale interviene poi l’assessore al verde pubblico Enzo Belloni che ribadisce l’obiettivo del comune di Pesaro: "Un intervento molto importante che fa parte di un progetto iniziato mesi fa con, all’epoca, l’assessore Morotti ad occuparsene e che ho condiviso a pieno. Oggi poi, oltre alle 1000 piante che troveranno vita qui vicino al Caprillino se ne aggiungono altre 400 piantumate a Villa Ceccolini. Un chiaro segnale della volontà di continuare sulla linea del verde urbano da parte del comune che è sempre più attivo per avere un numero maggiore di alberi in città. Così come a breve, avverrà anche l’intervento di Società autostrade che riguarderà la realizzazione di boschi urbani per diversi ettari di terreno nel nostro comune".

Conclude l’amministratore delegato di Estra Prometeo, Francesco Pieia: "Per noi è una grande soddisfazione confermare questa iniziativa, perché in linea con la nostra strategia di sostenibilità ambientale nata in Toscana e che poi si è spostata anche qui nelle Marche. L’obiettivo è piantumare circa 3000 alberi all’anno per innalzare la qualità della vita delle comunità locali dove operiamo. Inoltre è fondamentale fare ciò per assorbire Co2 nell’atmosfera e, come avviene in questo caso a Pesaro, realizzare una barriera naturale fono assorbente contro l’inquinamento acustico del traffico veicolare".