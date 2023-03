"Mille euro per un affitto a Rosciano Trovare una casa è un’odissea"

di Anna Marchetti

Da mesi è a caccia di un appartamento in affitto, ma la ricerca si sta rivelando una ‘mission impossible’. "Ho trovato solo proposte di affitti turistici a 500 euro la settimana, contratti transitori per 2-3 mesi o case in periferia, a prezzi elevati ma con standard discutibili per quanto riguarda l’impiantistica e le certificazioni energetiche. A Rosciano mi hanno proposto un immobile di 80 metri quadrati, degli anni ‘60-‘70, non ristrutturato, con un arredo rimediato, a 1000 euro al mese: una follia". Per Giuseppe Giannini, elettrotecnico specializzato, di grande esperienza, con un contratto a tempo indeterminato in una importante azienda fanese, trovare un’abitazione in affitto a Fano sta diventando un’avventura alla Indiana Jones, stesse insormontabili difficoltà, ma meno emzioni.

"Questa situazione – fa presente Giannini – mi sta creando forte ansia". Giannini è fiorentino, ma vive e lavora a Fano da 13 anni, dove si è formato una famiglia con due figli. Qualche mese fa ha deciso di separarsi mettendosi alla ricerca di una casa da affittare, mentre la compagna e i figli rimarranno nella abitazione di proprietà, dove hanno sempre vissuto. Giannini ha passato al setaccio tutte le agenzie immobiliari e, almeno per ora, non ha sortito effetto nemmeno il passaparola e l’aiuto dei colleghi di lavoro. "Non avrei mai pensato – commenta – di trovarmi in una simile situazione. Finora non ho ricevuto proposte contrattuali serie, solo contratti settimanali o transitori mentre io cerco una soluzione stabile. Sta diventando un dramma e mi sembra di non avere via d’uscita nonostante io abbia un ottimo stipendio e un contratto a tempo indeterminato in una azienda seria, insomma una situazione lavorativa più che stabile, con un livello altissimo di specializzazione".

Quelle di Giannini sono tra le migliori garanzie che un inquilino può offrire ad un proprietario, ma a Fano non sembrano sufficienti per affittare una abitazione con un contratto duraturo tra i 500 e i 700 euro al mese. "Una abitazione – spiega Giannini – per me e per accogliere i miei figli quando mi verranno a trovare". L’ultima opzione è quella di tornare a Firenze nella casa dei genitori, ma questo significherebbe cambiare lavoro e il distacco dai figli. "Non escludo neppure di acquistarla la casa – aggiunge Giannini – ma prima di fare quel passo vorrei aspettare almeno uno o due anni". Aggiunge: "Purtroppo la situazione è così complicata perché c’è una vera e propria speculazione. Gli affitti turistici, magari non regolari, assicurano ai proprietari guadagni maggiori e la manutenzione degli immobili è meno impegnativa".

Una situazione di stallo che, secondo Giannini, andrebbe sbloccata con urgenza: "Lo Stato dovrebbe intervenire assicurando forti sgravi fiscali ai proprietari che si impegnano in affitti a lungo termine, prevedendo invece controlli più mirati sui ‘contratti fasulli’ e sulle contrattualità estive e transitorie, spesso adottate per eludere il fisco".