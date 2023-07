"Mille firme e dialogo: chiaro sì alle primarie"

Obiettivo raggiunto: in un mese raccolte mille firme a sostegno delle primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra, da convocare entro l’anno. I promotori dell’iniziativa, guidati da Samuele Mascarin di In Comune, che già da marzo si era candidato a sindaco, hanno sottolineato il significato politico delle mille firme. "C’è stata una risposta trasversale importante tra gli elettori e le elettrici del centrosinistra, con un pezzo di città che si appella alla politica perché si facciano le primarie". Le mille firme saranno consegnate ad ogni singola forza politica del centrosinistra che attualmente governa la città, partiti e liste civiche saranno sollecitati ad esprimersi pubblicamente sulla scelta del candidato sindaco della coalizione attraverso le urne: confidiamo in una risposta positiva". I promotori dell’iniziativa chiariscono che sono esclusi tutti coloro che si pongono all’opposizione del centrosinistra, quindi anche M5S, Bene Comune e Ribella . "Mi auguro – ha commentato Mascarin – che nessuno ponga come condizione per dialogare con il centrosinistra il non coinvolgimento dei cittadini, per fare politica in questo modo c’è già il centrodestra. Le primarie sono sinonimo di partecipazione. Se in quattro settimane si sono mobilitate mille persone e facile immaginare che con le primarie si possa ottenere o addirittura superare il risultato dei 4100 partecipanti, raggiunto nel 2014. "La raccolta firme – ha sottolineato la consigliera Carla Luzi – è stata un momento fondamentale di scambio di idee con le persone che manifestavano il loro desiderio di partecipazione". Secondo Enrico Zampa "gli elettori voglio essere coinvolti", mentre Fabrizio Bartolucci ha messo in evidenza "la partecipazione di persone che appartengono a settori diverse e che attraverso la raccolta firme si sono rese visibili".

an.mar.