"Mille malati solo nella nostra città. La Fondazione c’è, chi è con noi?"

"Chi ci sta, batta un colpo". Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Giorgio Gragnola (foto, chiama a raccolta la città sul centro residenziale per demenze ed Alzheimer da realizzare a fianco del centro diurno Margherita, ormai attivo da una decina di anni. L’ulteriore struttura residenziale con 60 posti letto potrebbe sorgere, così come previsto fin dall’inizio, nel terreno di proprietà della Fondazione adiacente al centro Margherita. Il consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, nella seduta del 15 dicembre, l’ultima prima della pausa natalizia, ha ribadito al consiglio d’amministrazione di dedicare massima attenzione al progetto per il centro residenziale per demenze ed Alzheimer, che rimane tra gli indirizzi prioritari dell’ente.

"Fin da quando si è insediata la nuova giunta regionale – commenta Gragnola – abbiamo cercato di capire quale fosse la volontà regionale sul centro residenziale (sul suo inserimento nel Piano socio-sanitario ndr), abbiamo avuto anche la visita dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini al centro diurno Margherita, ma poi non abbiamo saputo più nulla. Se non ci saranno assicurazioni sul possibile convenzionamento della struttura, nessun privato investirà mai nel centro". E ancora Gragnola: "Serve che la comunità fanese (oltre alla Fondazione, gli amministratori, i politici, le associazioni) si muovano all’unisono individuando nelle demenze e nell’Alzheimer una priorità di questo territorio".

"Solo nel nostro Comune – prosegue Gragnola – ci sono 1000 malati (5000mila nella provincia, 30mila nelle Marche e si stimano 120 casi in più ogni anno) e ognuno coinvolge almeno tre familiari per un totale di 4mila persone che, su 58mila abitanti, sono il 5% della popolazione". Per Gragnola una vera emergenza dove i numeri sono destinati ad aumentare visto "il progressivo invecchiamento della popolazione, che porta con sé problemi sempre più gravi ed acuti. Insomma si vive più a lungo, ma le strutture che dovrebbero occuparsi degli anziani non ci sono, Fano non ha neppure una Rsa. Ecco perché la comunità deve fare la sua parte". La struttura residenziale affiancherebbe l’attività del centro Margherita (40 posti di cui solo 18 convenzionati) ed eviterebbe a tanti pazienti di rivolgersi a strutture inappropriate con il rischio di peggiorare le loro condizioni di salute.

Anna Marchetti