Mille nelle strade a ridere con Rabachèn S.Martino vince col carro, S.Carlo a piedi

di Luigi Diotalevi

Grande festa si attendeva, e grande festa è stata. Con tanta partecipazione di pubblico per la 66ª edizione del Carnevale dei Ragazzi promossa dall’Arcidiocesi di Pesaro con la collaborazione del Comune e Pesaro Parcheggi. Oltre mille figuranti infatti hanno portato splendide pennellate di colore, vivacità e di bellezza suscitando la meraviglia delle persone. Per quanto riguarda i carri, la giuria composta dai rappresentanti delle varie parrocchie ha attribuito la vittoria e un riconoscimento speciale al carro di San Martino dal titolo: "Il mare di San Martino" sponsorizzato da Panificio Pagnoni, Bar Binda e Linea Colore mentre per le sfilate a piedi il successo è andato alla parrocchia San Carlo Borromeo con l’allegoria: "‘C’era una volta nel bosco" che succedono ai vincitori dell’ultima edizione, svoltasi nel 2020, alla vigilia del Coronavirus, all’allegoria dell’Unità pastorale Santa Veneranda, Santa Croce e San Luigi ("Toy story 4"), mentre per le sfilate a piedi il successo era andato a Santa Maria di Loreto ("Ma la cozza dov’è?").

Hanno completato il corteo, sul tracciato di due giri costituito da piazzale Carducci, viale Gramsci, piazzale Matteotti, viale Cialdini e via Manzoni, le seguenti allegorie: "Finalmente torniamo a volare!!!" della parrocchia Santa Maria di Loreto; "An di’ ch’è bon" (San Terenzio e Marina in Cattabrighe e San Pietro in Calibano di Villa Fastiggi), "Facciamoci strada" (Cristo Re), "Soria’s Addams family" (Sacro Cuore di Soria), "Lady Gaga al Carnevel de Pesre" (Gruppo Torraccia con al lancio dei dolciumi l’imprenditore Leonardo Bernacchia), "L’app del contadino" (San Fabiano di Villa Ceccolini), "Rotelle fuori posto" (Roller Pesaro), "Come nelle favole" (Gruppo Emmesse Eventi).

Il corteo è stato aperto, secondo tradizione, dalla maschera pesarese Rabachèn nella persona di Albino Calcinari con la sua consorte, la signora Cagnèra, Anna Maria Petrilli. La cerimonia di premiazione si è svolta in piazzale Carducci con l’intervento dell’Arcivescovo monsignor Sandro Salvucci e del sindaco Matteo Ricci presentati da Tomas Nobili. "Veramente eccezionale il colpo d’occhio di questa piazza tutta colorata - ha detto un sorridente Arcivescovo –. Non sono mascherato, ma dal 1° Maggio sono l’Arcivescovo di questa Diocesi". Poi Ricci ha aggiunto: "Insieme a don Sandro siamo molto felici, un grazie alle parrocchie, ai volontari; evviva Rabachèn, evviva il Carnevale che porti un messaggio di pace". Eccellente, come sempre, il lavoro delle ‘Giacche verdi’, le associazioni di volontariato, protezione civile e ambiente, Auser, Croce Rossa e polizia municipale. E intanto prosegue la vendita dei biglietti della ‘lotteria di sostegno’, che come ha detto il coordinatore del comitato organizzativo, Filippo Leonardo: "Si tratta di una risorsa indispensabile per il buon esito della manifestazione, il cui sorteggio si terrà il prossimo 6 marzo".