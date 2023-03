Mille no al biodigestore La protesta di Barchi

Lo slogan era ‘Mobilitiamoci’. E la gente si è mobilitata eccome. Più di mille cittadini, ieri a Barchi, hanno preso parte all’iniziativa organizzata dal comitato ‘A difesa del territorio’ in collaborazione con i comuni di Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rosa e l’impresa "socialert. 32" per ribadire il ‘no’ al biodigestore che una società del fermano, Feronia srl, vorrebbe realizzare a Barchi, in un’area agricola a poche decine di metri dall’ex discarica di ‘Ca’ Rafaneto’. Vicenda sulla quale si dovrà esprimere il Tribunale amministrativo regionale, dove mercoledì comincerà il giudizio di merito sui ricorsi presentati dal Comune di Terre e dal comitato per ottenere l’annullamento dell’autorizzazione a costruire l’impianto rilasciata dalla Provincia.

I manifestanti si sono ritrovati davanti alla struttura sportiva ‘Palasimone’ e hanno dato vita ad un lungo corteo nella strada che conduce all’area in cui dovrebbe sorgere il biodigestore. Dopodiché si sono ritrovati in una piazza ad ascoltare gli interventi di Mauro Biagioli del comitato, e dei sindaci dei tre comuni coinvolti nella battaglia: Antonio Sebastianelli di Terre Roveresche, Mirco Zenobi di Mondavio e Alessandro Avaltroni di Fratte Rosa. "Che senso ha – ha esordito Biagioli - realizzare un simile impianto in una zona agricola, a rischio frana tra il moderato e l’elevato, non servita da rete elettrica e idrica né da quella del metano, tant’è che il gas prodotto, secondo progetto, dovrà essere prima liquefatto e poi trasportato con carri bombolai, per altro su una viabilità precaria? Che senso ha fare tutto ciò - ha aggiunto - di fronte alla Rocca roveresca di Mondavio (a meno di un km in linea d’aria, ndr) e anche nelle vicinanze dei centri storici di Barchi, Orciano, Sant’Andrea e Fratte Rosa? Siamo davvero all’assurdo".

Sulla stessa linea i tre sindaci, con Sebastianelli che ha detto: "Nel nostro ricorso al Tar abbiamo fornito motivazioni tecniche dettagliate e siamo fiduciosi sull’esito del giudizio. Se poi non dovesse bastare, faremo ricorso anche al Consiglio di Stato". Ad esprimere solidarietà ai manifestanti è arrivato anche il consigliere regionale Giacomo Rossi.

Sandro Franceschetti